Qué se sabe sobre el nuevo hogar del cachorro de puma rescatado en la ruta 40

El puma fue rescatado luego de que su mamá fuera atropellada y perdiera la vida, junto a sus otras crías. Donde continuará su vida el único sobreviviente.

El pasado 2 de abril un vehículo atropelló a una puma que estaba preñada y la dejó abandonada en plena cordillera neuquina. La situación ocurrió en un sector de la ruta 40, entre Villa La Angostura y el empalme con la ruta 237 , en jurisdicción del área protegida del Parque Nacional Nahuel Huapi .

Como consecuencia del impacto, se produjo la pérdida de la mayor parte de las crías. Afortunadamente, uno de los cachorros sobrevivientes fue asistido por una persona que circulaba por el lugar. En aquel momento, el estado del pumita fue delicado. Por su corta edad, requería alimentación constante, calor y cuidados específicos imposibles de sostener sin asistencia permanente.

Tras semanas críticas, bajo el cuidado intensivo del veterinario Sergio Sánchez y una gata doméstica -que lo adoptó como su propio hijo-, el pumita logró sobrevivir y ahora continuará su recuperación bajo cuidados veterinarios específicos .

Con una mejoría notable de su estado de salud y futuro bienestar, el animal fue trasladado a la Fundación Bubalcó, en Allen Río Negro, donde continuará bajo monitoreo veterinario y manejo especializado para fauna silvestre. Esta información fue publicada por el Parque Nacional que venía realizando un seguimiento de cómo se encontraba tras el rescate.

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El puma no logró incorporar conductas esenciales para ser reinsertado en un hábitat natural

Desde el Parque Nacional explicaron que las primeras semanas fueron determinantes para su supervivencia, ya que el cachorro había nacido prematuramente y además había sobrevivido al fuerte impacto sufrido por su madre. No sólo eso, sino que también tuvo que recuperarse de una importante lesión ocular.

Según explicaron, "un cachorro de puma que pierde tempranamente a su madre no logra incorporar conductas esenciales para la vida en libertad, como las técnicas de caza, el reconocimiento del territorio y otros mecanismos naturales de supervivencia".

No obstante, el contacto del animal con el humano es indispensable para garantizar su recuperación, lo que condiciona posteriormente las posibilidades de reinserción segura en el ambiente natural.

Pumita adoptado por una gata

"Este caso refleja la importancia del compromiso ciudadano, el trabajo articulado y la necesidad de conducir con extrema precaución en rutas que atraviesan ambientes naturales", indicaron desde la página oficial del Parque.

Cabe recordar que el cachorro fue rescatado por un vecino que lo resguardó del frío y lo trasladó para que recibiera atención veterinaria urgente, lo que permitió activar un operativo conjunto entre especialistas en fauna silvestre y personal de conservación.

Recomendaciones

En medio de la conmoción e indignación por el trágico episodio, las autoridades aprovecharon la oportunidad para recordar a todos los visitantes y residentes de la zona que es fundamental:

Respetar las velocidades máximas establecidas.

Mantener una conducción atenta, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Comprender que se transita en un territorio donde la fauna tiene prioridad.

También solicitaron que, en caso de detectar este tipo de situaciones, den aviso urgente a la casilla de correo: [email protected].