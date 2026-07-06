Un hombre sacrificó a un puma y lo exhibió en redes: lo identificaron y secuestraron el cuero y el cráneo

Guardafaunas de Piedra del Águila y Picún Leufú labraron una infracción al responsable. El puma es una especie protegida y su caza está prohibida.

Una investigación permitió identificar al presunto responsable de la caza de un puma , una especie protegida por la legislación de Neuquén. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron el cuero y el cráneo del animal cuyo cadáver había sido fotografiado y exhibido en redes sociales.

El operativo se concretó este lunes como resultado de una tarea investigativa encabezada por el Grupo Táctico Operativo de Fauna, con la participación de guardafaunas de Piedra del Águila y Picún Leufú . También colaboraron efectivos de la Dirección Seguridad Regional Limay, la Comisaría 8ª y el Destacamento Santo Tomás.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación comenzó luego de que se difundiera en redes sociales una denuncia que daba cuenta del sacrificio de un ejemplar de puma . A partir de distintas averiguaciones, el personal interviniente logró identificar al presunto infractor.

Durante el procedimiento, las autoridades labraron el acta por la presunta infracción a la normativa vigente sobre protección de la fauna silvestre y decomisaron el cuero y el cráneo del ejemplar abatido, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Polémica por la caza de un puma

La investigación se inició a partir del material que comenzó a circular en redes sociales y concluyó con la identificación del presunto responsable y el secuestro de las partes del animal. El caso generó un debate a través de las redes sociales entre quienes defendían la legislación y no justificaban la matanza, y las personas que defendían la caza como una forma de proteger al ganado.

"Hace unos años por mi trabajo en Rincón de los Sauces fui hasta un puesto arriba de cerro Chachahuen y hablando con el puestero me contó que dos pumas hembras enseñando a sus crías a cazar, le mataron 127 chivos en una semana y dos terneros, entendemos que son animales salvajes y esa es su cultura de vida pero son muy dañinos, porque matan por matar no se comen casi nada de lo que matan!!!", indicó uno de los vecinos.

Por su parte, en contraposición respondieron: "El puma es felino del monte, caza porque es su lugar en la cadena alimenticia, no se lo puede domesticar el criancero tienen que tener canes de presa para proteger el rebaño".

Cabe destacar que en Neuquén, la caza deportiva del puma está prohibida. Tras una breve polémica, el gobierno provincial derogó los artículos del Reglamento de Caza Mayor que habilitaban esta práctica. La especie está protegida por la Ley Provincial de Fauna N° 2539/06.

Por su parte, de acuerdo a la información oficial, en 2019 el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) emitió un informe -Guía de la implementación la caza control de carnívoros de la Provincia de Neuquén- mediante el cual se implementa un protocolo a activar en caso de avistamiento de animales peligrosos que están atacando el ganado u animales de criadero.

En este sentido, indicaron que esta guía está volcada con un protocolo muy estricto y restrictivo en la Resolución 76/2025 y todos los organismos de control provinciales están preparados para acompañar esta resolución.