Buscaban la camioneta robada a una petrolera y el allanamiento abrió otra causa

Los agentes realizaron un allanamiento en el marco de una Toyota Hilux robada en el yacimiento Coirón Amargo Sureste.

El hombre quedó notificado por otra causa de robo de un camión en General Roca, Río Negro.

Un importante despliegue policial tuvo lugar ayer durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén capital. El procedimiento se inició por una causa de robo de una camioneta perteneciente a una empresa petrolera el pasado 29 de junio en un yacimiento. El allanamiento terminó con resultados positivos y la apertura de una nueva causa por robo en la provincia vecina de Río Negro.

La investigación comenzó a raíz del robo de una camioneta Toyota Hilux 4x4 que sucedió el pasado 29 de junio en el yacimiento Coirón Amargo Sureste, cerca de Tratayen, donde al menos tres personas sustrajeron el rodado de la base petrolera.

En ese sentido, por disposición del Juzgado de Garantías y con el requerimiento de la Unidad Fiscal Vaca Muerta Sur , se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, ubicado en el norte de la ciudad.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos de almacenamiento, prendas de vestir y cartuchos calibre 22. Elementos que serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con la investigación en curso.

El hombre quedó notificado por otra causa por robo de un camión en Río Negro.

Teléfonos celulares, vainas servidas y dispositivos electrónicos

En el domicilio allanado, los investigadores demoraron al principal sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía y notificado del inicio de las actuaciones judiciales por el hecho.

Además de las medidas vinculadas al robo de la camioneta, el hombre también fue notificado por otra investigación relacionada con el robo de un camión con hidrogrúa sucedido a mediados de mayo. El caso tomó estado público luego de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad en las que se observaba a tres personas durante el robo del vehículo.

El hombre quedó notificado de otra causa por robo en Río Negro

El camión con hidrogrúa fue recuperado posteriormente en la zona de Paso Córdoba, en General Roca, aunque la investigación continúa para determinar la participación de los involucrados y reunir nuevas pruebas sobre ambos episodios.

Tras finalizar las diligencias judiciales, la Fiscalía dispuso la libertad del hombre detenido. Mientras tanto, los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias con el objetivo de fortalecer la investigación y establecer las responsabilidades de quienes participaron en los robos.