Para neuquinos y acceso solo con minibus: así funciona el parador nocturno en el expeaje de Ruta 7

Luciana Ortiz Luna brindó detalles sobre la puesta en marcha del dispositivo, que empezó este jueves. ¿Cuáles son las restricciones de ingreso?

Ante la llegada del frío extremo en Neuquén, con temperaturas que el jueves llegaron a los ocho grados bajo cero, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén , liderada por Luciana Ortiz Luna , puso en funcionamiento un dispositivo de refugio nocturno para personas en situación de calle.

Este año, a diferencia del 2025 que se montó en la Ciudad Deportiva, está ubicado en las instalaciones del ex peaje de la ruta 7, donde funciona la base del SIEN. El espacio busca brindar protección y asistencia integral a las personas en situación de calle durante los meses críticos de julio y agosto.

Una de las características centrales de este operativo es que el ingreso al refugio está estrictamente regulado por motivos de seguridad y logística. "Solamente se puede acceder con nuestro minibús" , enfatizó Ortiz Luna, en diálogo con LU5.

Cena y desayuno

El punto de encuentro es la Catedral de Neuquén, donde a partir de las 19 se realiza un "cacheo policial" obligatorio para garantizar la seguridad de los asistentes y del personal.

Tras este control, las personas son trasladadas al edificio del ex peaje, evitando que circulen a pie por la ruta. Al llegar, pasan por un examen médico y acceden a servicios de higiene que incluyen el servicio de duchas móviles.

Allí, se acondicionó un espacio que funciona como comedor. Según indicó Ortiz Luna, se reparten entre 80 y 100 viandas por noche como parte del acompañamiento a las personas en situación de calle. El proceso implica que, tras el ingreso, el examen médico y el aseo personal, los asistentes pasan al sector de comedor antes de ir a dormir.

Respecto al desayuno, aclaró que, a la mañana siguiente, el mismo minibús que los trasladó por la tarde los lleva de regreso a la Catedral. Es en ese lugar donde reciben el desayuno, el cual ya se brinda habitualmente.

Este esquema asegura que tengan acceso a alimentos calientes tanto al finalizar el día como al comenzar la jornada, integrando el refugio nocturno con los servicios que ya se prestaban de manera regular en la zona céntrica.

Más que un techo: El programa "100 en calle"

El dispositivo no funciona únicamente como un albergue temporal, sino que se enmarca en una estrategia más profunda denominada "100 en calle".

Según explicó la funcionaria, este nombre hace referencia a los "100 días para salir de la calle"."Es un programa que ingresan los pacientes a nuestro abordaje con los médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales... la idea es que ingresen a este programa y a los 100 días ya no vuelvan a la calle", detalló Ortiz Luna.

El objetivo es que, tras este periodo de acompañamiento y tratamiento de consumos problemáticos, las personas puedan reinsertarse laboralmente o revincularse con sus familias.

Capacidad y condiciones de ingreso

El refugio cuenta inicialmente con 50 plazas, conformadas por cuchetas y camas acondicionadas con colchones y mantas, con la posibilidad de ampliarse si la demanda lo requiere.

Ortiz Luna aclaró que se prioriza a los habitantes neuquinos para evitar que el dispositivo funcione como un polo de atracción de otras provincias: "Esto es un dispositivo de emergencia para los meses de frío... se prioriza para los neuquinos". Sin embargo, aclaró que las personas de otras provincias pueden pasar una noche en el lugar para luego retornar a sus lugares de origen.

En cuanto a los requisitos y restricciones, se estableció que no se permite el ingreso de menores por cuestiones de riesgo. En esos casos, debe intervenir la Línea 102. Además, las personas no deben estar intoxicadas para mantener la convivencia y está prohibido fumar dentro del predio, una regla que se aplica tanto a los asistidos como al equipo de trabajo.

El operativo es un trabajo conjunto que involucra a la Policía de la Provincia, la Iglesia Católica (a través de los padres Chicho, Marcos y Martín) y diversas áreas del gobierno que acondicionaron el lugar en tiempo récord.

"En dos días armamos el dispositivo", concluyó la secretaria, destacando el compromiso del equipo para enfrentar la emergencia climática.