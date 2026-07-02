Loteo Las Mutisias en Valentina Sur: la aclaración por los servicios ante la denuncia de una socia

Pamela Gaita, titular de INUVI sostuvo cuáles serán los tiempos de las obras. "Nos pegan como cooperativa porque rompemos el esquema inmobiliario", dijo.

El loteo Las Mutisias de la Cooperativa de Inquilinos Neuquinos Unidos por la Vivienda Digna.

Después de que una vecina del loteo Las Mutisias denunciara públicamente seis años de espera sin servicios básicos en Valentina Sur , la Cooperativa INUVI (Inquilinos Unidos por la Vivienda Digna) salió a dar su versión. Su presidenta, Pamela Gaita , habló con LM Neuquén y emitió un comunicado formal en el que defendió la gestión de la entidad, y desmenuza los obstáculos administrativos y económicos que vivió el proyecto. Además, fija su posición sobre cada uno de los puntos que algunos socios pusieron en cuestión.

La documentación aportada por la entidad agrega muchas aristas a un conflicto que, lejos de resolverse con una denuncia viral, pone de manifiesto la complejidad de los emprendimientos cooperativos de vivienda.

El argumento que difundió Gaita es el plazo del contrato con los socios para la ejecución de los servicios básicos, en ese barrio que está en desarrollo cerca de la Urbanización Bosch .

SFP Dara Loteo Las Muticias denuncian estafa (10) El loteo Las Mutisias en Valetntina Sur. Sebastián Fariña Petersen

Según explicó, ese plazo para hacer los servicios recién comenzó a correr en noviembre de 2025, cuando la Municipalidad de Neuquén otorgó el visado preliminar del plano. No como insisten en la denuncia de los socios, que es a los seis meses de la posesión. Ese visado de planos llegó después de un proceso administrativo que se extendió por años (pandemia de por medio) debido a observaciones, modificaciones de ordenanza y exigencias en materia de espacios verdes y trazado de calles.

Loteo Las Mutisias en Valentina Sur: detalles de los plazos, las obras y visado de planos

"A partir del visado tenemos 36 meses para hacer los servicios", afirmó, y aseguró que los proyectos de infraestructura ya están en marcha y que podrían finalizarse antes de fin de año.

La postura de la presidenta de INUVI tiene respaldo en un acta de entrega de posesión firmada en agosto de 2021 ante la Escribanía Monzani, a la que accedió este diario, y establece que los socios que recibieron sus lotes lo hicieron con el terreno limpio, amojonado y sin servicios. En ese documento dice que el plazo máximo es de 36 meses para ejecutar las obras de infraestructura, y comenzaría a correr a partir del visado municipal del plano. Es decir, a partir del 11 de noviembre de 2025.

El acta está firmada por Gaita en representación de la cooperativa y certificada notarialmente; también consigna que el socio receptor renuncia a cualquier reclamo respecto de las obras de servicios durante ese plazo.

La lectura que hace la cooperativa le da otro tono al conflicto porque Gaita resaltó que "no hay incumplimiento, sino un proceso que atravesó años de burocracia" y que recién ahora, con el visado otorgado, habilita la cuenta regresiva formal para los servicios.

Gaita también fue determinante sobre otro de los puntos del reclamo de los socios. Dijo que la cooperativa nunca recibió dólares físicos, pese a que los contratos tomaban el valor del dólar como unidad de referencia, pero los pagos siempre se efectuaron en pesos argentinos.

"Ellos pagaron en pesos", la presidenta de la cooperativa, quien marcó una distinción entre una operación dolarizada y un esquema de financiación cooperativa indexado a esa moneda.

La dirigente aseguró que ese es un detalle importante, porque es el núcleo del modelo cooperativista. Es el sistema que permitió el acceso a la tierra a familias que, por las vías tradicionales del mercado inmobiliario, difícilmente hubieran podido hacerlo.

La deuda con CALF y las construcciones no autorizadas

Sobre la intimación de CALF por más de 20 millones de pesos registrada a nombre de la cooperativa, Gaita fue igualmente directo. Sostuvo que la deuda fue generada por socios (una sola vecina) que decidieron construir sus viviendas y conectarse al suministro eléctrico provisorio del predio sin autorización institucional. "¿Dónde dice que la cooperativa los autorizó a construir?", preguntó.

SFP Dara Loteo Las Muticias denuncian estafa (9) En el loteo hay solo algunas viviendas que construyeron sin autorización de la cooperativa de los 36 lotes que existen, Sebastián Fariña Petersen

La INUVI reconoce comprender la urgencia habitacional de esas familias, pero sostuvo que la decisión fue estrictamente individual y que la deuda acumulada por ese uso no autorizado termina perjudicando al conjunto de los socios que integran el proyecto, no solo a quienes la generaron.

"La vida no pasa por Instagram ni por WhatsApp"

Gaita también cuestionó con dureza la forma en que los socios disconformes canalizan sus reclamos. "La vida no pasa por Instagram ni por WhatsApp, hay que hacer los reclamos por donde corresponde y cuidar las cooperativas", afirmó en diálogo con este medio, en una advertencia que apunta tanto a la forma como al fondo.

Es que para la presidenta de INUVI, la exposición mediática del conflicto solo expuesto por una persona en redes sociales, más allá de la documentación, tiene consecuencias concretas sobre la viabilidad del propio proyecto que los socios integran.

"Esto es muy perjudicial para la cooperativa", dijo. Y acotó: "Si te sumás a este proyecto, la lucha es otra".

Desde el INUVI revelaron además un dato que hasta entonces estaba solapado y es que la propia cooperativa compró la tierra mediante un boleto en dólares en 2019 (cuya titular es Mirian Castro) y la devaluación abrupta ocurrida ese mismo año alteró de raíz las condiciones económicas sobre las que había sido diseñado el proyecto.

La entidad afirmó haber cumplido con el pago del 50% del valor pactado, pero reconoció que la imposibilidad de cerrar un acuerdo razonable sobre el saldo pendiente con los antiguos propietarios impidió completar la adquisición en los términos originalmente previstos. Aun así, la decisión institucional fue no abandonar el proyecto para no perjudicar a los socios ya incorporados, una apuesta que, siete años después, todavía busca su desenlace.

Unos 400 socios y obras antes de fin de año

Desde la cooperativa aseguraron contar hoy con más de 400 socios en toda la región, tener los proyectos de infraestructura presentados ante los organismos competentes y mantener su sede en Belgrano 705 esquina Fotheringham, donde además brinda asesoramiento gratuito a inquilinos desde hace más de una década.

"Las cooperativas nacen allí donde el mercado y el Estado no alcanzan a dar respuestas, ese ha sido siempre nuestro compromiso", concluyeron en el texto firmado por Gaita, quien no esquivó la lectura política del conflicto. "Nos pegan como cooperativa porque vinimos a romper el esquema del mercado inmobiliario”, cerró.