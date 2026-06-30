Denuncia inmobiliaria cerca de la Urbanización Bosch en Neuquén: "Pagué en dólares en 2019 y no tengo nada"

Una cooperativa vendió lotes en Valentina Sur en una precaria situación con la Municipalidad. Prometió servicios en seis meses y los socios siguen esperando.

Vivir sin electricidad legalmente, sin cloacas y sin agua potable durante seis años, después de haber pagado 15 mil dólares por un terreno "con servicios", es la realidad cotidiana de Dara y al menos otras 17 familias en el loteo Las Mutisias, en Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, cerca de lo que se conoce como Urbanización Bosch. Es la fuerte denuncia de los vecinos.

La promesa que firmaron en 2019 con la Cooperativa INUVI ( Inquilinos Unidos por la Vivienda Digna ) todavía no se cumplió, y ahora se generó un nuevo problema. Hay una intimación de CALF por una deuda de más de 20 millones de pesos que pesa sobre la cooperativa, mientras los lotes siguen sin estar legalizados. Desde la Municipalidad de Neuquén les dicen que ese loteo no está legalizado, que no hay infraestructura para los servicios.

Es como otros casos de cooperativa y condominio que por distintas razones no llegaron a buen puerto y que hoy las consecuencias las pagan los compradores en su momento, que dejaron sus ahorros, en este caso en dólares.

SFP Dara Loteo Las Muticias denuncian estafa (3) Los vecinos de la cooperativa están enojados por la situación. Algunos compraron hace 6 años y no tienen servicios. Sebastián Fariña Petersen

Según el boleto de compraventa al que accedió LM Neuquén, Dara compró en 2019 un terreno de 380 metros cuadrados en el loteo Las Mutisias, lindante con Urbanización Bosch. En ese entonces, junto a otras personas que compraron, la idea era poder terminar su casa y vivie en uno de los lugares con más desarrollo de la ciudad.

Valentina Sur: lotes que cambiaron de tamaño cuatro veces

El contrato, firmado por la presidenta de la cooperativa, Pamela Gaita, fijaba un precio total de 15 mil dólares. Una parte en efectivo y el resto, que eran unos 12 mil dólares, financiado en 36 cuotas de 334 dólares cada una. Una de las cláusulas no dejaba lugar a dudas sobre la forma de entrega.

SFP Dara Loteo Las Muticias denuncian estafa (12) Dara es una de las vecinas que compró el lote a la cooperativa. Dijo que tiene dos hijos, uno con discapacidad, y que necesita los servicios básicos. Sebastián Fariña Petersen

"La posesión será otorgada a los seis meses desde la firma del presente", decía. Pero eso nunca ocurrió y seis años después, esa cláusula sigue sin cumplirse.

Una nota presentada por un grupo de vecinos ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén en noviembre de 2022 reconstruye un poco cómo la cooperativa fue modificando el plano del loteo una y otra vez.

El terreno original de 380 metros cuadrados pasó a 310 en abril de 2021, a 360 en agosto del mismo año y finalmente a 358 en diciembre de 2021, siempre manteniendo el mismo valor de cuota pese a la pérdida de superficie, de acuerdo a la documentación a la que accedió este medio.

SFP Dara Loteo Las Muticias denuncian estafa (11) El loteo ubicado en cercanías de la Urbanización Bosch. Sebastián Fariña Petersen

El reclamo también tiene otro costado y es que la pandemia no fundamenta ninguno de los retrasos, ya que la cooperativa "debió haber comenzado obras meses antes" del cierre total decretado en esa oportunidad, en marzo de 2020.

Además, en un acta de asamblea de agosto de 2022, firmada por Gaita y varios socios, vuelve a comprometer a la cooperativa a instalar un medidor de luz de obra, una bomba de agua provisoria, portón de ingreso y alambrado perimetral "en el mes de agosto" de ese año.

También promete enviar por correo electrónico el boleto de compraventa original de la tierra y su cancelación. Nada de esto, según el testimonio de los vecinos, se cumplió en los plazos previstos.

"Nos prometieron servicios en 6 meses y llevamos 6 años sin lo básico"

Dara, madre de dos hijos, uno de ellos con discapacidad, vive en el lote desde 2022, aunque sin ningún servicio legalizado, y contó a este diario cómo vive esperando una respuesta. "Nos estafó, ya que no tenían permiso para vender, nos prometieron servicios en seis meses y llevamos seis años sin lo básico. Hay niños viviendo sin calefacción", relató.

SFP Dara Loteo Las Muticias denuncian estafa (2) Dara dijo que la cooperativa bloquea los mensajes de los socios ante la falta de respuestas. Sebastián Fariña Petersen

Y agregó un dato que resume la relación entre los compradores y la cooperativa y que viene sucediendo en Neuquén con otras entidades. "Cuando hacemos reclamos, no contestan o nos bloquean", sostuvo.

El tema se agrava con una intimación de CALF por una deuda que supera los 20 millones de pesos, dirigida directamente a INUVI. Si esa deuda no se resuelve, la posibilidad de que los lotes accedan a un suministro eléctrico formal y legalizado se aleja todavía más, dejando a las familias que ya viven en el loteo en una situación de informalidad que se prolonga indefinidamente.

Según relatos de los afectados, la cooperativa habría replicado el mismo esquema en otros loteos de la región, generando un patrón de denuncias que se multiplica a medida que los compradores se contactan entre sí a través de redes sociales.

Varios de ellos ya iniciaron acciones legales por incumplimiento de contrato, aunque las causas avanzan con dificultad por los costos que implica sostener un proceso judicial de manera colectiva.