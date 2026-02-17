Un heredero frena a 168 propietarios: 20 años de espera por un título en un barrio de Neuquén

Un condomonio tiene servicios y aval municipal, pero Catastro no regulariza por la negativa de una firma tras el fallecimiento del titular.

En el extremo sur de Neuquén capital , en el límite con Plottier y la zona de Valentina Sur Rural, el barrio La Victoria padece un problema que indigna a sus vecinos. El barrio, que es un condomonio, existe para el Municipio, paga impuestos como zona urbana , tiene luz, agua y gas, pero legalmente todavía no puede escriturar.

El loteo comenzó a desarrollarse en 2005. Hoy, casi 20 años después, más de 100 familias viven allí de manera permanente y 168 propietarios firmaron su conformidad para avanzar con la regularización dominial, según consta en la presentación formal realizada ante organismos provinciales.

Sin embargo, el trámite quedó detenido en la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial . ¿La razón? Es la n egativa de un heredero a ratificar una firma que ya había otorgado en vida el titular original del condominio. Todo un gran problema, de difícil solución , ante la urbanización consolidada.

SFP Loteo bario La Victoria (2) El barrio La Victoria en Neuquén no está registrado en Catastro. Falleció el dueño que estaba transfiriendo las tierras y el heredero se niega a firmar. Tiene 20 años. Sebastián Fariña Petersen

El propio documento elaborado por los vecinos describe la situación con crudeza, y dice: “Un barrio construido por la gente, detenido por la burocracia”.

Barrio La Victoria de Neuquén: una legalización que no fue

La historia comenzó con la venta impulsada por Elena Vico y el agrimensor Lazo Melgar, bajo la promesa de una aprobación “por excepción” del Concejo Deliberante, algo que nunca se concretó.

Según destacaron, hubo abandono de los desarrolladores originales y los vecinos debieron organizarse, contratar arquitectos, agrimensores y abogados, y financiar por cuenta propia las obras que faltaban. Hoy el barrio cuenta con red de energía eléctrica, agua potable, gas natural (con aporte de materiales de Camuzzi), apertura de calles y consolidación urbana.

También, más de 100 viviendas son de construcción tradicional, “cien por ciento de material”, de acuierdo a la presentación que hicieron los vecinos, de la problemátiva que viven.

SFP Loteo bario La Victoria (6) El barrio La Victoria es un condomonio en el límite entre Neuquén y Plottier, al sur de la ex Ruta 22. Sebastián Fariña Petersen

El Municipio de Neuquén otorgó la conformidad y aprobó el plano urbano, según contaron, pero el freno al trámite de legalización aparece en la instancia provincial.

El titular original, Lazo Melgar (padre), había dado su conformidad en vida para avanzar con el loteo. Sin embargo, falleció a finales de 2024, en pleno trámite ante Catastro. A partir de allí, el organismo exigió la ratificación de los herederos.

Según la documentación vecinal, el heredero Esteban Lazo Mejía "se niega a firmar la conformidad ya otorgada por su padre". Esa negativa bloquea la aprobación definitiva del plano y, por lo tanto, la subdivisión del condominio y la escrituración individual.

Pagan como urbanos, pero no son dueños

El perjuicio también es económico para los vecinos de esa zona. El barrio paga impuestos inmobiliarios y tasas retributivas al día, incluso con valuaciones rurales que encarecen los montos, pese a tener características urbanas.

Pero sin nomenclatura catastral definitiva, no pueden escriturar. No pueden acceder a créditos hipotecarios. No pueden vender formalmente. Tampoco pueden heredar con seguridad jurídica.

“Este hombre no quiere firmar y la única manera que consideramos es hacerlo público y tocar puertas”, expresó a LM Neuquén Marta Retamales, referente de los vecinos autoconvocados del barrio La Victoria, que aún no cuentan con personería vecinal formal.

SFP Loteo bario La Victoria (5) El barrio tiene luz, gas y agua, pero no puede acceder a los títulos de propiedad. Sebastián Fariña Petersen

En su presentación, los vecinos sostienen que la solución es administrativa: validar la firma original otorgada en vida por el titular registral y prescindir de la ratificación del heredero ante el contexto de consolidación urbana .

El pedido concreto a la Dirección Provincial de Catastro es que validar la conformidad original, itervenir de manera directa ante el conflicto y permitir la división del condominio para iniciar la escrituración individual.

En La Victoria no hay tomas ni precariedad, según contaron los vecinos porque las hay casas de material, servicios funcionando y vecinos que cumplen con los impuestos y el fisco. Pero la legalidad formal todavía no llega.

Es un barrio que existe en el límite entre Neuquén y Plottier, pero que sigue esperando existir en los papeles.