La transformación de la Avenida Mosconi, en fotos: así comenzaron las obras y los desvíos

Las primeras tareas son entre Olascoaga y Chubut. Se recomienda circular con máxima precaución y respetar la señalización.

El primer corte de la obra de Avenida Mosconi es entre Olascoaga y Chubut.

La Municipalidad de Neuquén empezó este martes con la que considera "la obra más grande la historia de la ciudad" , la transformación integral de la Avenida Mosconi en la Gran Avenida de Neuquén .

Entre Olascoaga y Chubut, comenzaron los primeros trabajos de fresado y desmontaje del material existente, por lo que el tramo ya se encuentra cortado desde las primeras horas del día. Los cruces transversales en ambas intersecciones se encuentran habilitados.

Las primeras tareas constaron de la instalación de cercos de chapa para delimitar la zona de trabajo por razones de seguridad. Para los desvíos del tránsito, se colocaron e iluminaron bloques de hormigón New Jersey. En las primeras horas de la mañana, el personal comenzó a redirigir la circulación hacia las colectoras.

Desde el municipio solicitaron a conductores y conductoras circular con total precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y manejar con paciencia. Se recomienda especial atención al tránsito pesado.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, señaló en LU5 que “Ya están las máquinas en la zona, en el obrador y en el sector. Las retroexcavadoras, las topadoras, las cargadoras, las fresadoras. Hay todo tipo de máquinas que ya han llegado”, explicó Nicola.

En dirección oeste-este, los conductores deberán desviarse en Avenida Olascoaga hacia la colectora, mientras que en sentido contrario el desvío estará en Chubut para bajar por Félix San Martín hasta Olascoaga, donde podrán volver a subir a Mosconi temporalmente.

El comienzo de la obra en fotos

