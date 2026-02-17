La propuesta de matrimonio que convirtió la Fiesta del Loro Barranquero en un momento inolvidable

En un escenario de ensueño, Diego le pidió matrimonio a Laura en el tradicional evento de Tricao Malal. Música, amigos y un público, testigo de su amor.

En la calurosa noche del 14 de febrero, la fiesta del Loro Barranquero en Tricao Malal , una localidad del norte neuquino, se convirtió en el escenario de un momento inolvidable. Diego Pérez y Laura Villegas , una pareja que hace cinco años caminan la vida juntos, escribieron un nuevo capítulo en su historia de amor .

Mientras un grupo chileno compartía su ritmo y música contagiosa con los presentes, el locutor José Pablo Martín interrumpió el show para dar paso a uno de los fragmentos más icónicos de la “segunda luna” de esta fiesta provincial. Laura subió al escenario a pedido del locutor, sin saber lo que le esperaba.

Desde el fondo, Diego apareció con un poco de nervios, pero decidido a cumplir su objetivo. Se arrodilló ante su amada novia y le preguntó si quería casarse con él. La respuesta no se hizo esperar: "Sí, quiero" respondió ella tímidamente, pero con mucha energía. El público estalló en ovaciones y aplausos, emocionado por el gesto romántico que estaban vivenciando.

casamiento fiesta del loro

Este momento quedará grabado en la memoria de todo el público, y será recordado como uno de los más emotivos de la historia de la Fiesta del Loro Barranquero, en sus 26 ediciones.

Sin dudas la pareja, que se conoció en un momento en que la vida les sonreía, ha construido un lazo fuerte y duradero. Y en esa noche mágica, decidieron dar un paso más en su relación, rodeados de amigos, familiares y desconocidos que se convirtieron en testigos de su amor.

“Era un momento perfecto para hacer algo inolvidable, y no podía imaginar un lugar mejor para pedirle que sea mi esposa. Y dijo que sí!”. Diego Pérez, el feliz novio. “Era un momento perfecto para hacer algo inolvidable, y no podía imaginar un lugar mejor para pedirle que sea mi esposa. Y dijo que sí!”. Diego Pérez, el feliz novio.

La palabra del novio

Con la emoción aún a flor de piel y con el entusiasmo propio del momento vivido, el novio en un breve contacto con LM Neuquén contó que" estamos saliendo hace cinco años y decidimos celebrar nuestro amor en este lugar tan especial, la Fiesta del Loro Barranquero”, subrayó. A continuación, con mucha alegría agregó “era un momento perfecto para hacer algo inolvidable, y no podía imaginar un lugar mejor para pedirle que sea mi esposa. Y dijo que sí! ".

Después el propio Diego ante la insistencia de sus amigos se encargó de confirmar en sus redes sociales que en el mes de noviembre será el “fiestón” para sellar esta unión. “Será un nuevo capítulo para compartir con mi futura esposa, Laura!”, admitió con sobradas expectativas.

El recuerdo del locutor José Pablo

El gesto romántico de la joven pareja, oriunda de Chos Malal, que conmovió a todos los presentes tuvo un testigo cercano y directo. Se trató del reconocido vecino de Andacollo José Pablo Martín, locutor oficial del evento, quien recordó que todo comenzó cuando Diego se acercó a él y le pidió ayuda para sorprender a su novia. "Me dijo que quería pedirle matrimonio en el escenario, y yo no dudé en decirle que sí", declaró el profesional.

Fue entonces que Martín habló con el grupo que estaba tocando en ese momento, los Ruiseñores de la Frontera, y les explicó la situación. Ellos se mostraron encantados de ser parte de este momento especial.

En la cuarta canción del show, el locutor le hizo un gesto a Diego para que subiera al escenario. Lo tapó con su campera para que no lo viera Laura, y comenzó a llamarla por micrófono. "Laura, tenemos un mensaje urgente para vos. Necesitamos que subas al escenario", fue lo que anuncié ante la multitud contó en tono cómplice.

CASAMIENTO FIESTA DEL LORO 2

La novia subió al escenario, nerviosa y sin saber qué estaba pasando. Y entonces, Diego se arrodilló y le pidió matrimonio. La respuesta fue un sí rotundo, y el público estalló en aplausos y gritos.

"Fue un momento mágico, y estoy agradecido de haber podido ser parte de él", destacó Martín, todavía emocionado. Fue un final perfecto para una noche inolvidable en la Fiesta del Loro Barranquero.

El relato del fotoperiodista local

Walter Campos, foto periodista local y administrador del sitio Tricao Malal Noticias, tuvo el privilegio de capturar en video el momento exacto en que Diego le pidió matrimonio a Laura. "Estaba arriba del escenario, grabando el show de los Ruiseñores de la Frontera, cuando de repente el locutor interrumpió el show y convocó a Laura al escenario", relató Campos.

"Al principio, el público quedó desorientado, pensando que era algo urgente, pero cuando vi a Diego arrodillarse y sacar el anillo, me di cuenta de lo que estaba pasando", agregó. "Fue un momento mágico, la gente comenzó a gritar y aplaudir, y yo no podía dejar de grabar", aseguró el comunicador.

Campos recordó que el público se unió a la celebración, y que la emoción se sentía en el aire. "Fue un momento inolvidable, y estoy agradecido de haber podido capturarlo en video", afirmó.