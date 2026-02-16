Vecinos hartos de los robos en Gran Neuquén: se llevaron hasta los focos de luz y todo quedó grabado

El hecho ocurrió de madrugada y fue cometido por dos varones. También se suma la denuncia por el robo de baterías de autos y mercadería en negocios de Novella.

A las 5:30 de la mañana del sábado, previo al amanecer, dos varones cometieron un delito contra la propiedad privada: en cuestión de minutos, ambos se llevaron alrededor de 12 focos de luz y huyeron caminando. Los vecinos, hartos de los robos , difundieron el video para pedir más seguridad.

Se trata de cuatro locales comerciales ubicados uno junto al otro en calle Novella entre Cayastá y Rosario, del barrio Gran Neuquén. " Me robaron una hilera entera de ocho focos , nos sacaron a todos juntos", relató indignada Alejandra, la dueña de un almacén en aquel sector considerado un centro comercial del oeste neuquino . "Uno trabajó todo el día tampoco para que te vengan a sacar lo que a uno le cuesta", se quejó.

En los videos se logran observar las maniobras ágiles, sin mostrar preocupación ni titubeos, al momento de robar con los rostros al descubierto, a solo dos cuadras del Juzgado de Paz. Uno de los jóvenes le hace "piecito" al otro para llegar a colgarse y desenroscar focos, luego van por los tubos.

robo gran neuquen

"Dejo prendida la luz para que no esté tan oscura la vereda, y tengo cámaras porque a veces tengo el auto estacionado, y ya me han llevado la batería cuatro veces", indicó la vecina, quien además, dijo que paga un alquiler mensual de una cochera por 80 mil pesos por mes, un precio que consiguió de un conocido para poner al resguardo su auto por las noches.

Denuncian ola de robos en Gran Neuquén

"Hay mucha gente que empieza a andar después de que cerramos el local, rompen bolsas, tiran cajas que sacamos a la noche", explica Alejandra sobre otro trastorno que sufre a diario. "A veces llevamos la basura directamente a la muni con el auto, porque el camión recolector pasa a las 6:30, nos vendría bien que pase a las 9, después de la apertura de los locales, cosa de que a la noche no rompan la basura", solicitó.

La vendedora de 44 años, expuso su preocupación por un grupo de seis personas en situación de calle que según contó se acuesta a dormir en la vereda de una panadería cercana. "Abre a las 6 y se ve que les barren la vereda entonces le pagan con facturas pero son los mismos que nos roban", apuntó y describió que en la cuadra han realizado denuncias, tanto en la Comisaría 18, al norte de la Novella, como en la 16, al sur.

"El robo de los focos no lo denuncié porque yo pierdo más tiempo en ir a denunciar, aparte no le van a hacer nada, son los que andan pidiendo acá afuera", señaló. Por su parte, señaló que otros negocios han sufrido robos piraña: "sacan mercadería y salen corriendo, a veces los limpiavidrios de Novella y Godoy le rompen los vidrios a los locales, cuando se pelean por el territorio".

Gran Neuquén se llevaron hasta los focos de luz

En cuanto a las causas de la inseguridad, la vecina señaló la falta de presencia policial, y el problema de las adicciones, con el consumo problemático de drogas. "Está complicado, cuando hicieron el cambio de reducir los planes sociales, se empezó a ver más gente en situación de calle y están perdidos con el tema de las drogas", manifestó. Sumado a ese conflicto, sumó la presencia de niños y niñas de 4 a 10 años pidiendo ayuda en la calle. son de otra zona y vienen a pedir a los locales.