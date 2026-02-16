Pesar en Neuquén por el fallecimiento de un dirigente histórico del MPN

Se trata de Hugo Righetti, exconcejal y director de Hidenesa. Con 69 años, el hombre formó parte de varias etapas del partido provincial.

Falleció el exconcejal y dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , Hugo Righetti a los 69 años. La noticia se supo después del mediodía de este lunes, luego de que varios referentes del partido hicieran publicaciones homenajeándolo.

Entre los cuadros políticos que se lamentaron de la partida del histórico militante del MPN se encuentran Juan Pelaez, Leandro López, Zulma Reina y el gobernador Rolando Figueroa.

Este último publicó en X: "lamento profundamente el fallecimiento de Hugo Righetti". "Se va un hombre que honró su camino con gran compromiso, dejando una huella en quienes lo conocimos y compartimos su tarea. Agradezco su apoyo y el compromiso con el que siempre asumió cada responsabilidad", sigue el mensaje de Figueroa.

"Acompaño con cariño a su familia y seres queridos en este momento de dolor", cerró el gobernador.

Por su parte, la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, publicó: "lamento profundamente el fallecimiento de Hugo Righetti. Siempre lo recordaré por su permanente compromiso social. A Leticia, a sus hijos y nietos, todo mi cariño y acompañamiento en este momento de dolor. Rezo por su descanso en paz".

El dirigente radical Juan Pelaez también rindió homenaje a Righetti: "se fue un tipo afable, militante de sus ideas, querido por muchos y respetado por todos. Mis condolencias a su familia y sus seres queridos".

En la misma línea, el presidente de la Agencia de Inversiones Neuquén, Leandro López escribió: "lamento mucho el fallecimiento de Hugo Righetti, con quien compartí varios años en el Concejo Deliberante. Fuimos adversarios políticos, y luego coincidimos en el apoyo a la candidatura de Macri y de Rolo. Siempre amable, sincero y abierto al diálogo. Abrazo a su familia y amigos".

La trayectoria política de Hugo Righetti

Righetti fue un fundamental del MPN. Fue fundador de la corriente interna Agrupación por Neuquén, que funcionó durante la segunda mitad de la década del 2000.

El hombre se desarrolló como concejal de la ciudad de Neuquén en el 2011 y ofició como presidente de la bancada del partido provincial hasta el 2013, cuando renunció tras perder la interna de ese año. "El cargo de Presidente del Bloque del M.P.N. tiene una responsabilidad institucional y política que debe ejercer quien reúna la fortaleza y espíritu de representar con apoyo real al cargo que le fuera encomendado", declaró el edil al momento de su renuncia.

Fue integrante de la Azul y Blanca de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci hasta que, a finales de 2022, se separó y formó Unidos Por Neuquén, luego de lo que él describiría en ese entonces como una sorpresa, cuando desde la conducción de la Azul y Blanca "tomaran la decisión de ir con los azules" (corriente históricamente representada por Sapag).

Righetti fue parte del éxodo que dejó el MPN y se encolumnó detrás de la candidatura de Rolando Figueroa en el 2023.

Además de su trayectoria en política partidaria, también formó parte de instituciones públicas. Ocupó cargos de relevancia en el EPAS y, a principios de 2024, asumió como director de Hidrocarburos del Neuquén S.A. junto a Santiago Pizzurno y Horacio Bertini.