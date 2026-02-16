Paro nacional por la reforma laboral: ATEN anunció que se adhiere a la medida

Desde el sector docente informaron que participarán a la medida de la protesta a nivel nacional y convocan a movilizar.

Convocaron a paro y movilización para el 19 de febrero por la reforma laboral.

En el marco del paro nacional de CGT y CTA convocado para el 19 de febrero, el gremio docente ATEN difundió su adhesión. La medida se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que puede ser este jueves 19 de febrero o la semana que viene .

"¡Paramos y Marchamos! ¡Contra la Reforma de Milei! ¡Por Nuestros Derechos!", publicó el sindicato de trabajadores de la educación en sus redes oficiales pasadas las 20:30 de este lunes. Informaron que la convocatoria en Neuquén capital es a las 11 de la mañana en el monumento a San Martin "junto a Sindicatos y Organizaciones Sociales".

Si bien el paro está anunciado para este jueves, al menos a nivel nacional, se difundió que la CGT podría posponer la medida si el debate se posterga para la próxima semana. Desde ATEN no emitieron información oficial respecto a cómo afectaría esto al paro a nivel provincial.

Embed - #aten | Jueves 19 de Febrero Paro Nacional CTA y CGT Paramos y Marchamos! Contra la Reforma de Milei! Por Nuestros Derechos! 11 hs Concentramos... | Instagram View this post on Instagram

Una duda que circuló en los comentarios del posteo oficial de ATEN tiene que ver con que este jueves hay asambleas agendadas. Desde el gremio docente aclararon que las asambleas están organizadas por el Gobierno provincial. Esto quiere decir que no son afectadas por el paro.

Si bien a nivel nacional los sindicatos de transporte adhieren a la medida, no se anunciaron medidas en Neuquén.

El paro a nivel nacional

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes la realización de un nuevo paro general de actividades. La medida de fuerza, que tendrá una duración de 24 horas, se llevará a cabo el mismo día en que en la Cámara de Diputados de la Nación inicie el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

A diferencia de otras convocatorias, la central obrera definió que la protesta se realice sin movilización a las calles. La decisión fue tomada tras una reunión de la mesa chica de la entidad, donde se analizó el impacto de las modificaciones normativas que propone el Poder Ejecutivo en el ámbito del trabajo.

cgt reunion reforma laboral

La cúpula de la CGT busca expresar su rechazo rotundo a los puntos clave de la iniciativa legislativa. Según trascendió, el objetivo del paro es demostrar la disconformidad del sector sindical con los cambios que, consideran, afectan directamente los derechos de los trabajadores y la estructura de los convenios colectivos.

El esquema de protesta se centrará en el cese de tareas en los puestos de trabajo. Al evitar la movilización física hacia el Parlamento o plazas públicas, la central apuesta a una jornada de inactividad total que refleje el descontento de sus afiliados en todo el país.

Las principales objeciones de la CGT a la reforma laboral

Pese al clima de resignación que domina en la conducción cegetista, algunos dirigentes confían en que las resistencias de aliados del oficialismo a modificaciones de último momento —sobre accidentes laborales o pago de salarios— puedan impedir la aprobación en Diputados y hacer que la reforma vuelva al Senado.

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, expresó un directivo sindical, en referencia a las iniciativas que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, en la CGT destacan haber preservado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales a las obras sociales, un punto clave para sostener el financiamiento del sistema de salud sindical. No obstante, la central anticipa que seguirá presionando por cambios en otros aspectos de la reforma.

Los cuestionamientos se concentran tanto en disposiciones de derecho individual —como indemnizaciones, jornada laboral y vacaciones— como en aspectos del derecho colectivo, entre ellos la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas sindicales.