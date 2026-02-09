Paro docente en Neuquén: ATEN y universitarios anunciaron medidas contra la reforma laboral

El gremio docente anunció medidas de fuerza para expresar su rechazo a la reforma laboral que se debatirá en el Congreso Nacional. Cómo afecta el calendario escolar.

A través de sus canales oficiales, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) anunció medidas de fuerza para expresar su repudio a la posible aprobación de una ley de reforma laboral en el Congreso de la Nación. El gremio docente convocó a todos los educadores a adherir a las medidas, que incluyen un paro de actividades y una marcha en Neuquén capital. A ellos se sumaron también los docentes universitarios agrupados en la CONADU Histórica.

La titular del sindicato, Fanny Mansilla, compartió la convocatoria de ATEN, que está prevista para el próximo miércoles 11 de febrero. “No a la reforma laboral. Paro provincial y movilización“, anunció en una publicación en sus redes sociales.

Por el momento, el sindicato no difundió la hora y el punto de concentración para la marcha que apunta a expresar su repudio a la reforma laboral que impulsan el presidente Javier Milei y los legisladores de La Libertad Avanza.

Si bien el inicio del ciclo lectivo comenzará después del paro docente, ya que el inicio de clases está previsto para el día 25 de febrero de 2026, la medida de fuerza afecta las actividades de planificación que ya asumen los docentes previo a la llegada de los estudiantes a las aulas, y busca mostrar su oposición a las nuevas modalidades laborales que impone una posible reforma.

La actividad convocada por ATEN también se enmarca en el plan de lucha de CTA y CTERA, organizaciones gremiales que integran los docentes neuquinos.

El paro de los docentes universitarios

Por otra parte, los docentes universitarios agrupados en la CONADU Histórica también anunciaron su rechazo a la medida.

“El Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica convoca a paro y movilización en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y llama a toda la docencia de las universidades nacionales a ampliar las bases del plan gremial para recuperar el salario y defender la universidad pública“, indicaron a través de un comunicado.

“El paro y la movilización del 11 de febrero, o en las fechas que se determinen en cada territorio, serán una instancia clave para fortalecer la coordinación y articulación de las luchas“, agregaron sobre la convocatoria a una marcha en la que confluirán los docentes de todos los niveles educativos.

Los universitarios agregaron que “se reafirmó que nuestra pelea forma parte de una lucha más amplia de la clase trabajadora frente al ajuste y la pérdida de derechos. En ese marco, el Plenario convoca no solo al paro, sino a colmar las calles, los foros y los debates públicos, denunciando el impacto negativo de la reforma laboral sobre el conjunto de las y los trabajadores y sobre las organizaciones sindicales. El Plenario se declara en estado de alerta y sesión permanente, ante un contexto dinámico y adverso que incluye el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado, las reuniones de las autoridades del CIN con la cartera educativa y nuevas definiciones presupuestarias“.