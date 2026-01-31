Convocan a un paro total en aeropuertos de todo el país por atraso salarial en la ANAC: cuándo será

La medida de fuerza alcanzará a más de 27 aeropuertos. ATE denuncia incumplimientos salariales y advierte posibles demoras y cancelaciones.

El aeropuerto de Neuquén sería uno de los afectados por el paro convocado por ATE.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro total en todos los aeropuertos del país para el lunes 2 de febrero , en reclamo por el atraso en el pago de salarios a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el incumplimiento de un aumento salarial ya acordado.

El sindicato denunció que el Gobierno nacional dio marcha atrás con un incremento salarial que había sido previamente pactado y que incluso figuraba en los recibos de sueldo de los trabajadores, situación que derivó en la reliquidación de haberes y en demoras en el pago de salarios. Según ATE, esta decisión dejó a empleados del organismo sin cobrar en tiempo y forma.

La convocatoria al paro fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , a través de un comunicado difundido en redes sociales. Allí, el gremio atribuyó la responsabilidad del conflicto a la ANAC y a la Secretaría de Transporte y Empleo Público, y advirtió que las consecuencias operativas de la medida recaerán sobre el Gobierno.

Desde el sindicato sostuvieron que el incumplimiento de las actas firmadas genera incertidumbre, precarización laboral y un escenario de creciente conflicto. Además, cuestionaron que la impugnación del acuerdo salarial haya surgido de un sindicato que no forma parte del convenio del sector aeronáutico.

Aeropuerto de Neuquén (11) Maria Isabel Sanchez

Alcance del paro y servicios afectados

La medida de fuerza comenzará a las 00 horas del lunes 2 y será de carácter total, alcanzando a trabajadores del control terrestre, bomberos aeronáuticos, sanidad, inspectores, personal administrativo y otras áreas operativas de la ANAC. El paro se extenderá a más de 27 aeropuertos en todo el país.

ATE advirtió que la protesta afectará el normal funcionamiento de los vuelos comerciales y de cabotaje, con posibles demoras y cancelaciones. No obstante, quedarán exceptuados de la medida los vuelos de Estado, los sanitarios, los humanitarios y los traslados de órganos, según precisó el gremio.

paro aeropuertos

Comunicado de ATE

En paralelo, el sindicato declaró el estado de asamblea permanente y no descartó la implementación de un quite de colaboración o cese de tareas en las horas previas al paro, lo que podría generar complicaciones adicionales en los servicios aeroportuarios antes del inicio formal de la huelga.

En su comunicado, Aguiar sostuvo que la eventual afectación del servicio aéreo será “exclusiva responsabilidad del Gobierno” si no se regulariza el pago de los salarios y se respeta el aumento acordado. “Sin salario no trabajamos, paramos”, remarcó el dirigente gremial al fundamentar la medida.

Embed URGENTE!!

ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!!



LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!!



El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya… pic.twitter.com/Cn4Dmo9UbV — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 31, 2026

ATE insistió en que la falta de cumplimiento de los compromisos salariales y las demoras en los pagos profundizan la inseguridad laboral de los trabajadores del sector y reiteró su exigencia de que se cancelen los haberes adeudados conforme a lo establecido en los acuerdos firmados.