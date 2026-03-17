Paro en aeropuertos: gobierno nacional dictó una conciliación obligatoria

A través del Ministerio de Capital Humano se intimó a los gremios a suspender las medidas de fuerza anunciadas para este miércoles.

El gobierno nacional dictó una c onciliación obligatoria para dejar sin efecto el paro en aeropuertos que fuera anunciado en conjunto por la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) y la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ).

Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informaron que se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre ATE y la ANAC.

Informaron, mediante las redes sociales, que la medida- dispuesta en el marco de la Ley N* 14.786- tendrá vigencia por el plazo de 15 días a partir de las 9 de este miércoles 18 de marzo de 2026 , “con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

Agregaron desde la cartera de Capital Humano que “se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”.

Aeropuerto de Neuquén (11) Maria Isabel Sanchez

Apelan al diálogo

Mediante la conciliación, "se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas".

Aclararn que en este periodo "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto", de acuerdo a la normativa vigente.

"El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para Alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social", cerró el comunicado.

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La respuesta del gremio

Apenas conocida la conciliación obligatoria, el propio secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) publicó en su cuenta de X que el gremio suspende el paro en los aeropuertos, acatando la medida judicial.

"Que no se haya fijado una fecha para la primera audiencia es una demostración clara que no les preocupa el diálogo sino frenar una huelga que iba a ser contundente en los 27 aeropuertos" sostuvo Aguiar y reiteró lo que vienen reclamando: "lo único que pedimos es que cumplan con el aumento de los adicionales acordados".

Por último, el titular del sindicato de los estatales a nivel nacional advirtió: " Si en los próximos días no existe un acuerdo, inmediatamente vencido los plazos de esta conciliación, retomaremos las medidas y las profundizaremos!".

Embed URGENTE!!

EL GOBIERNO DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y ATE SUSPENDE EL PARO EN LOS AEROPUERTOS!!



Una vez más y a pesar de los recurrentes incumplimientos del Gobierno, HEMOS DECIDIDO ACATAR LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA. Que no se haya fijado una fecha para la primera audiencia… pic.twitter.com/0HI5ZMzf17 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 17, 2026

Conflicto salarial

Previo a la última modificación de la regulación aeronáutica, los trabajadores nucleados en ATE tenían a su cargo, entre otras funciones, el servicio Follow Me, que consiste en el guiado de aeronaves en plataforma mediante vehículos que acompañan a los aviones en tierra, especialmente en zonas de rodaje y estacionamiento.

Sin embargo, con la actualización normativa impulsada por la ANAC a fines de enero de 2026, esa tarea —junto con otras funciones operativas— pasó a estar en manos de los operadores aeroportuarios.

El nuevo esquema redefine el rol de la ANAC, que se concentra en tareas de control, supervisión y fiscalización, mientras transfiere a los explotadores de aeródromos responsabilidades operativas como la seguridad en plataforma, el control vehicular, la emisión de permisos y el propio servicio Follow Me.

Aeropuerto de Neuquén (10) Maria Isabel Sanchez

Más allá de esta reducción en las tareas, el reclamo salarial que motiva el paro responde a la falta de pago de “aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura paritaria sectorial”, precisó el gremio en comunicado publicado en sus redes sociales. El secretario general Rodolfo Aguiar remarcó que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

Según ATE, la decisión de avanzar con la medida llega después de un mes de negociaciones sin resultados concretos. Aguiar reiteró que el gremio agotó “todas las instancias de diálogo y las presentaciones administrativas posibles” antes de convocar al paro, responsabilizando al Ejecutivo nacional por llevar el conflicto “al límite”.