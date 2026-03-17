Paro aéreo de ATE-ANAC: otra vez habrá demoras y cancelaciones de vuelos

El reclamo de ATE se desarrollará entre el 18 y el 24 de marzo y provocará demoras y posibles cancelaciones, sobre todo en el interior del país.

El paro afectará de manera directa a los servicios de todas las terminales aéreas del país.

Un nuevo paro aéreo desde este miércoles marcará el inicio de una serie de medidas de fuerza impulsadas por trabajadores del gremio que agrupa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por reclamos salariales . La protesta se extenderá durante varios días y afectará la operación de vuelos, con demoras y posibles cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Según el cronograma difundido por el gremio, las medidas de fuerza se llevarán a cabo en 27 aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo , en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20.

La efectividad de la medida, sin embargo, sería limitada para la operación aerocomercial. Los trabajadores de ANAC representados por ATE están actualmente a cargo del manejo y operación de las autobombas , indispensables para el despegue y aterrizaje de los vuelos.

No obstante, en la industria desconfían de que el gremio ordene la remoción o interrupción en el servicio de estos equipos, ya que pondría en riesgo la seguridad operacional e impediría cualquier aterrizaje o despegue. Según comentaron fuentes del sector a este medio, los aeropuertos más afectados podrían ser los del interior.

Demoras y cancelaciones en Aeroparque por paro de controladores aéreos

Previo a la última modificación de la regulación aeronáutica, los trabajadores nucleados en ATE tenían a su cargo, entre otras funciones, el servicio Follow Me, que consiste en el guiado de aeronaves en plataforma mediante vehículos que acompañan a los aviones en tierra, especialmente en zonas de rodaje y estacionamiento.

Sin embargo, con la actualización normativa impulsada por la ANAC a fines de enero de 2026, esa tarea —junto con otras funciones operativas— pasó a estar en manos de los operadores aeroportuarios.

El nuevo esquema redefine el rol de la ANAC, que se concentra en tareas de control, supervisión y fiscalización, mientras transfiere a los explotadores de aeródromos responsabilidades operativas como la seguridad en plataforma, el control vehicular, la emisión de permisos y el propio servicio Follow Me.

Según explicó el organismo, estos cambios apuntan a mejorar la eficiencia operativa, agilizar la circulación de información crítica —como el estado de las pistas— y alinear el sistema argentino con estándares internacionales y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El reclamo de los trabajadores

Más allá de esta reducción en las tareas, el reclamo salarial que motiva el paro responde a la falta de pago de “aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura paritaria sectorial”, precisó el gremio en comunicado publicado en sus redes sociales. El secretario general Rodolfo Aguiar remarcó que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

paro ate aeropuertos La última movilización del gremio había sido en febrero, cuando la reforma laboral fue tratada en la Cámara de Diputados.

Según ATE, la decisión de avanzar con la medida llega después de un mes de negociaciones sin resultados concretos. Aguiar reiteró que el gremio agotó “todas las instancias de diálogo y las presentaciones administrativas posibles” antes de convocar al paro, responsabilizando al Ejecutivo nacional por llevar el conflicto “al límite”.

En este sentido, el representante sindical advirtió que el Gobierno es “el único y exclusivo responsable por cualquier reprogramación demora o cancelación de vuelos que existan durante esa jornada”. Para levantar la medida, la organización sindical exige que se garantice el pago de los acuerdos salariales pendientes.