Paro de ATE y movilización de la CGT: qué pasará antes del Día del Trabajador y cómo impactará

La CGT encabeza una fuerte movilización, pero no se confirmó un paro general total. El funcionamiento de transporte, escuelas y servicios dependerá de cada gremio.

Este jueves 30 de abril se presenta con un clima de alta expectativa en todo el país por la protesta impulsada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) y un paro de ATE, en una fecha cargada de simbolismo por la cercanía con el Día Internacional del Trabajador .

La convocatoria apunta principalmente a una movilización nacional , aunque el escenario no será uniforme y podría haber interrupciones parciales en distintas actividades según la decisión de cada sindicato.

Desde la central obrera buscaron despejar versiones sobre una paralización absoluta de actividades a nivel nacional. Si bien durante los últimos días se instaló la posibilidad de un paro general , la conducción gremial aclaró que la medida central será una protesta con movilización , acompañada por sindicatos de distintos rubros, las CTA y agrupaciones estatales en varios puntos del país.

Entre los principales motivos que empujan la convocatoria aparece el rechazo a políticas vinculadas al ámbito laboral, especialmente luego de resoluciones judiciales que volvieron a poner en vigencia aspectos relacionados con la reforma laboral promovida por el oficialismo. Ese punto encendió alarmas dentro de numerosos sindicatos, que consideran que afecta derechos laborales conquistados.

Transporte Tren

A ese conflicto se suma el deterioro del poder adquisitivo, la presión inflacionaria, la baja del consumo y la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo registrados. Desde distintos espacios gremiales remarcan que el contexto económico profundizó dificultades en múltiples actividades y sostienen que la protesta busca visibilizar ese escenario.

También se esperan cuestionamientos vinculados a reformas en áreas administrativas y aduaneras, además de pedidos de mayor apertura al diálogo con el Gobierno nacional. Durante la jornada, algunos sectores además anticiparon actividades simbólicas y homenajes relacionados con la figura del Papa Francisco.

Transporte: un panorama dispar según el sector

Uno de los mayores focos de atención estará puesto en el funcionamiento del transporte público, clave para millones de trabajadores y estudiantes.

En el caso de los colectivos, no existe una medida uniforme a nivel nacional, por lo que el servicio podría variar considerablemente entre provincias, ciudades e incluso líneas específicas. En algunas jurisdicciones las frecuencias podrían mantenerse, mientras que en otras podrían reducirse por adhesiones sindicales parciales.

En el sistema ferroviario sí podrían registrarse complicaciones más visibles en determinadas líneas, especialmente tras la decisión de La Fraternidad de avanzar con cese de actividades. Esto podría generar modificaciones en servicios como el Sarmiento y el Mitre, aunque el impacto final dependerá también del resto de los gremios ferroviarios.

Para quienes tengan vuelos programados, en principio no se prevé una paralización aérea generalizada. Sin embargo, se recomienda verificar el estado de cada viaje, ya que posibles medidas en aeropuertos o servicios vinculados podrían generar reprogramaciones. Además, la adhesión parcial de trabajadores estatales ligados al área meteorológica podría repercutir en ciertas operatorias, aunque por tratarse de un servicio esencial se garantizarán prestaciones mínimas.

Aeropuerto de Neuquén (10) Maria Isabel Sanchez

Escuelas, universidades y administración pública

En el ámbito educativo, las escuelas de nivel inicial, primario y secundario no tendrían una suspensión masiva de clases, aunque podrían darse adhesiones puntuales de sectores docentes a las movilizaciones en distintas localidades.

La situación podría ser diferente en universidades nacionales, donde el conflicto salarial y presupuestario mantiene activos reclamos en buena parte del país. Por eso, algunas casas de estudio podrían registrar actividades reducidas o protestas específicas.

En oficinas públicas, correo, logística y varias dependencias estatales sí se esperan interrupciones más marcadas, especialmente en áreas donde gremios estatales confirmaron participación. También habrá impacto en la recolección de residuos, con cese de tareas en algunos distritos.

Qué pasará con salud, comercios y supermercados

Los hospitales y centros de salud públicos sostendrán guardias mínimas, priorizando urgencias y atención esencial, como suele ocurrir en jornadas de protesta sindical.

En contraste, supermercados, comercios privados y gran parte del sector mercantil continuarán funcionando con normalidad, salvo excepciones locales.