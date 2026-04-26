La CGT puso fecha para volver a salir a la calle y endureció su mensaje contra Javier Milei

La central obrera confirmó la movilización del 30 de abril con críticas al rumbo económico del Gobierno y rechazo a cambios en el sistema aduanero.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) ratificó su convocatoria a movilizarse este jueves 30 de abril en el marco del Día del Trabajador , en una jornada que combinará reclamos sindicales , cuestionamientos al Gobierno nacional y un homenaje al papa Francisco.

Desde la central obrera, el cosecretario general y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, aseguró que el movimiento obrero organizado se mantiene como “un bastión de resistencia” frente a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei .

La protesta se realizará en la previa del 1° de Mayo y buscará expresar el malestar de distintos sectores gremiales por el impacto de las medidas económicas adoptadas por la administración nacional. Jerónimo sostuvo que existe una fuerte preocupación por las consecuencias que las decisiones oficiales generan en el aparato productivo, el empleo y la estabilidad de numerosas actividades.

El dirigente sindical cuestionó con dureza el enfoque del Gobierno y afirmó que desde el sindicalismo observan con alarma el efecto de las políticas actuales sobre trabajadores y sectores industriales. Según planteó, la incertidumbre crece en distintos ámbitos de la producción, en un escenario donde, advirtió, se profundizan problemas vinculados a la actividad económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/2048387242389885001&partner=&hide_thread=false MARCHAMOS PORQUE EL TRABAJO NO SE NEGOCIA



Cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue



Jueves 30 de abril

Plaza de Mayo

15 hs



Traé tu bandera argentina#CGT #1deMayo #DiaDelTrabajador pic.twitter.com/eFbMaMFr4j — CGT (@cgtoficialok) April 26, 2026

“No nos sorprende el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que muestra ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”, expresó Jerónimo al reafirmar la postura crítica de la CGT.

Sus declaraciones se suman al creciente enfrentamiento entre el oficialismo y buena parte del sindicalismo, en medio de debates por reformas estructurales, desregulaciones y cambios en áreas estratégicas del Estado.

Rechazo a modificaciones en el sistema aduanero

Uno de los puntos más sensibles planteados por Jerónimo fue su rechazo a proyectos vinculados al sistema aduanero promovidos desde el Gobierno nacional, especialmente aquellos asociados a iniciativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El referente gremial advirtió que cualquier intento de modificar el Código Aduanero requiere un análisis profundo y responsable, debido a la importancia estratégica que tiene para la economía argentina. Desde su visión, no se trata de una discusión menor ni exclusivamente técnica, sino de decisiones que podrían repercutir de manera directa en la producción nacional, el empleo y el esquema de protección económica.

En ese sentido, remarcó que avanzar en reformas de ese tipo sin consensos amplios podría generar consecuencias significativas para sectores industriales y comerciales.

Paro de la cgt

Una movilización con mensaje político y sindical

La marcha convocada por la CGT buscará mostrar unidad en el movimiento obrero frente al actual escenario económico. Para Jerónimo, la protesta no será solamente una conmemoración por el Día del Trabajador, sino también una manifestación de rechazo a políticas que, según expresó, afectan el desarrollo productivo y las condiciones laborales.

“Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”, sostuvo.

Con esa definición, el sindicalismo plantea la necesidad de reinstalar discusiones vinculadas al empleo, la industria y la participación de los trabajadores en el diseño de políticas públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/2048115444142203065&partner=&hide_thread=false Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana.



Marchamos porque, como rezaba Francisco, el… pic.twitter.com/g3ZVBfqbEd — CGT (@cgtoficialok) April 25, 2026

Homenaje al papa Francisco

Además del contenido gremial y político, la movilización tendrá un componente emotivo vinculado al recuerdo del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025. Desde la CGT anticiparon que durante la jornada habrá un homenaje especial al Sumo Pontífice, a quien consideran una figura cercana a los trabajadores y defensora de la justicia social.

Jerónimo destacó especialmente el compromiso de Francisco con “el mundo del trabajo, los trabajadores y las representaciones gremiales”, una valoración que distintos sindicatos vienen sosteniendo desde su fallecimiento.

La referencia al papa también busca reforzar un mensaje simbólico sobre la defensa del trabajo digno, la inclusión social y el rol de las organizaciones sindicales.

La movilización del 30 de abril se perfila así como una nueva demostración de fuerza de la CGT en medio de su tensa relación con el Gobierno Nacional. Con críticas a la gestión económica, rechazo a reformas consideradas sensibles y una fuerte reivindicación del movimiento obrero, la central sindical se prepara para volver a ocupar las calles.