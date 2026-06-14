La despedida de los creadores de contenido a Gaspi: dolor, shock y mensajes en redes

Streamers, youtubers y referentes del mundo digital expresaron su tristeza tras la muerte del joven argentino en Río de Janeiro.

La muerte de Gaspi provocó una enorme conmoción en el mundo digital . El youtuber argentino , que se había ganado un lugar propio entre los creadores de contenido por su humor, su estilo callejero y su personalidad, fue despedido en redes sociales por colegas, amigos y referentes del streaming hispano.

La noticia se conoció este domingo, luego del trágico choque entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó seis víctimas fatales y entre ellas fue identificado Gaspar Prim Díaz, de 23 años, conocido popularmente como Gaspi. También murió el productor audiovisual argentino Lucas Vignale.

Apenas comenzó a circular la información, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, sorpresa e incredulidad. Muchos creadores de contenido que habían compartido momentos con Gaspi o que lo conocían por su trayectoria eligieron despedirlo públicamente y acompañar a su familia en medio de la tristeza.

Coscu recordó su último encuentro con Gaspi

Uno de los primeros en expresarse fue Coscu, referente del streaming argentino, quien compartió un mensaje cargado de cercanía y recuerdo personal. En sus redes sociales, habló de la última vez que había estado con Gaspi y destacó el momento personal que atravesaba el joven.

“Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”, escribió.

Sus palabras rápidamente fueron replicadas por miles de usuarios. El mensaje reflejó no solo el dolor por la noticia, sino también la imagen que muchos colegas tenían de Gaspi fuera de cámara: una persona cercana, querida y con ganas de mejorar distintos aspectos de su vida.

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El impacto entre streamers españoles

La noticia también golpeó fuerte entre los creadores españoles. El Rubius se enteró de la muerte de Gaspi mientras estaba en plena transmisión en vivo de Fortnite. Visiblemente afectado, decidió abandonar la partida y compartir con sus seguidores lo que estaba sintiendo.

“La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento... Qué raro, tío. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido superbuena gente conmigo”, expresó con la voz entrecortada.

El streamer también recordó que Gaspi le había permitido usar canciones en sus videos y remarcó que no se trataba de alguien lejano para él. “No es alguien random para mí”, agregó, en una reacción que dejó en evidencia el shock que provocó la noticia.

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Mangel Rogel también se sumó a las despedidas con un mensaje breve y directo: “No tengo palabras... Qué descanse en paz Gaspi...”. La publicación fue compartida por numerosos seguidores, que acompañaron el dolor con mensajes de apoyo.

Auron Play, por su parte, utilizó sus historias de Instagram para expresar una reflexión más personal. “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, escribió junto a una imagen vinculada a la noticia.

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Dross también eligió la sobriedad para despedirlo. “Descansa en paz, Gaspi”, publicó. Aunque fue un mensaje corto, generó miles de reacciones y comentarios de usuarios que lamentaron la pérdida del creador argentino.

Ibai, Perxitaa y el recuerdo de la Velada del Año

Ibai Llanos, una de las figuras más importantes del streaming en español, también expresó su tristeza por la muerte de Gaspi. El creador vasco, que había compartido con él durante la Velada del Año de 2025, publicó un mensaje de fuerte impacto emocional.

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”, escribió.

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La participación de Gaspi en la Velada del Año había marcado uno de los momentos de mayor exposición internacional de su carrera. Allí enfrentó al español Perxitaa, quien también lo despidió en redes sociales con un mensaje sentido: “Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz Gaspi”.

El Xokas también reaccionó con dolor y remarcó la juventud del youtuber argentino. “Acaba de fallecer Gaspi. Increíble lo injusta que es la vida. Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida. Que descanse en paz”, expresó.

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Jordi Wild, en tanto, manifestó inicialmente sus dudas ante la noticia y el deseo de que no fuera cierta. Sin embargo, también dejó reflejado el impacto que generó la información: “Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces”.

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Vegetta777 sumó una reacción marcada por la incredulidad. “¿Lo de Gaspi es cierto? No lo creo de verdad…”, escribió, reflejando el estado de shock que atravesó a gran parte de la comunidad digital.

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Los mensajes de los creadores argentinos

En Argentina, la tristeza también se multiplicó entre colegas y seguidores. Davo Xeneize, referente del mundo digital y del contenido futbolero, publicó un mensaje en el que expresó su conmoción por la noticia.

“Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”, escribió.

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Boffe GP compartió una despedida especialmente emotiva, en la que recordó los comienzos de ambos en redes sociales. Contó que conocía a Gaspi desde 2017 y que se habían ayudado mutuamente cuando los dos estaban empezando en YouTube.

“No tengo ni palabras para expresar lo que siento, de verdad. Sigo en shock. Con Gaspi nos conocimos en 2017 y nos ayudamos mutuamente con YouTube y las redes ya que los dos recién arrancábamos. Al toque demostró lo humilde y tipazo que era”, publicó junto a una foto de ambos.

En el mismo mensaje, Boffe expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Gaspi. Su publicación fue una de las más compartidas por quienes siguieron de cerca el crecimiento del youtuber argentino desde sus primeros años en internet.

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La Cobra también le dedicó una despedida profunda y personal. Recordó las charlas que habían mantenido antes de la Velada del Año y destacó que Gaspi le había contado con orgullo los cambios que estaba haciendo en su estilo de vida.

“Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado”, escribió. Y cerró con una frase que se repitió entre muchos seguidores: “Que en paz descanses, leyenda”.

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Un homenaje colectivo en redes

Con el paso de las horas, el nombre de Gaspi se multiplicó en publicaciones, historias y mensajes de despedida. La comunidad de creadores de contenido coincidió en destacar su humor, su generosidad, su energía y la huella que dejó entre quienes lo conocieron.

Para muchos seguidores, Gaspi no fue solo un youtuber o un personaje de redes. Sus videos se habían convertido en una compañía cotidiana, en un espacio de humor y distracción, especialmente para un público joven que lo seguía desde sus primeras apariciones virales.

La despedida se transformó en un homenaje colectivo. Entre mensajes breves, recuerdos personales y publicaciones cargadas de emoción, amigos, colegas y fanáticos coincidieron en una misma idea: Gaspi será recordado por las risas que provocó, por su estilo único y por el cariño que logró despertar dentro y fuera del mundo digital.