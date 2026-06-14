Murió Gaspi: el youtuber argentino estaba entre los fallecidos en el choque de dos helicópteros en Brasil

Gaspar Prim Díaz viajaba en la misma aeronave que el cantante estadounidense Oliver Tree. El accidente dejó seis muertos y ningún sobreviviente en Recreio dos Bandeirantes.

El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, murió este domingo en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi , murió este domingo en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro . Tenía 23 años. No viajaba solo: en la misma aeronave iba el cantante y productor estadounidense Oliver Tree , reconocido globalmente por temas como “Miss You” y “Life Goes On”. Ambos murieron en el acto.

El siniestro ocurrió a las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes , zona oeste de Río de Janeiro. No hubo sobrevivientes.

Uno de los helicópteros, un Eurocopter AS 350 B2, explotó al impactar contra el suelo. Las llamas alcanzaron vehículos estacionados en el sector y generaron una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Gaspi youtuber El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, murió este domingo en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro. Tenía 23 años.

La segunda aeronave, un Bell 206B, también cayó tras el choque. El incendio destruyó alrededor de veinte autos eléctricos. El alcalde Eduardo Cavaliere confirmó que el fuego fue controlado.

Choque de helicópteros: ¿con quién viajaba Gaspi?

En el helicóptero donde viajaban Gaspi y Oliver Tree también iban el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el director de videoclips argentino Lucas Vignale. En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también perdió la vida. Ambos pilotos eran instructores experimentados. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Fuerza Aérea Brasileña.

Gaspar Prim Díaz era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, conocido por sus videos de humor callejero, sus entrevistas improvisadas y su característico saludo “buenass”. En 2025 había participado en La Velada del Año 5, el evento de boxeo entre influencers organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla. Este año había retomado su carrera.

Oliver Tree y Gaspi El cantante Oliver Tree viajaba junto al youtuber Gaspi en el helicóptero mortal.

La noticia generó conmoción en Argentina y en la comunidad digital internacional, donde seguidores y creadores de contenido expresaron su dolor en redes sociales.

Del fenómeno viral al reconocimiento en la industria

La consolidación de Gaspi dentro del ecosistema digital quedó reflejada en distintos reconocimientos. En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, una de las distinciones más importantes de la comunidad de streaming y creación de contenido de Latinoamérica.

Embed Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

Su propuesta, sin embargo, también generó controversias. El tono irreverente de algunos videos derivó en críticas y sanciones por parte de plataformas digitales, que en determinados casos retiraron contenidos por considerarlos ofensivos o inapropiados.

Pese a esas polémicas, su influencia continuó creciendo y logró consolidar una audiencia fiel que siguió de cerca cada una de sus publicaciones y proyectos.

Un período de cambios personales

Luego de alcanzar altos niveles de exposición pública, Gaspi atravesó una etapa compleja en la que decidió reducir parcialmente su actividad en redes sociales. Durante ese período habló sobre las dificultades que le generaba la presión asociada a la fama y la constante visibilidad.

¿Quiénes murieron en el accidente?

El choque involucró a dos aeronaves: un Eurocopter AS 350 B2 (conocido como Squirrel) y un Bell 206B. En el primer helicóptero viajaban:

Alexandre Souza , piloto.

, piloto. Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino.

(Gaspi), youtuber argentino. Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño.

(Lucas Frota), productor musical brasileño. Lucas Vignale , director argentino de videoclips.

, director argentino de videoclips. Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

En el segundo helicóptero, el único ocupante era: