Clases suspendidas en todo Centenario: la explicación del CPE y qué pasa en Neuquén capital

Por las intensas lluvias, hay calles anegadas y la circulación es complicada. La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, dio detalles.

En el marco del intenso temporal de lluvia que afecta a diversas localidades de la provincia, el Distrito 6 (Centenario y Vista Alegre) decidió la suspensión total de las clases en todos los turnos para evitar el desplazamiento de los alumnos ante el anegamiento de calles.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, detalló la situación en dichas localidades, donde se recomendó no movilizar a los estudiantes.

Sin embargo, la funcionaria remarcó que, en la medida de lo posible, los establecimientos tendrán las puertas abiertas. Enfatizó que la escuela cumple una función que excede lo pedagógico, especialmente en contextos de vulnerabilidad. “Seguramente hay estudiantes que lo van a pasar mejor adentro de la escuela. Otros van a estar esperando con algo caliente, va a haber ojos que los van a estar mirando durante toda la mañana o durante toda la tarde”, dijo, en diálogo con La Red.

Y amplió, sobre la realidad social de muchas familias: “Estamos muy a fin de mes. Es complicado que haya algo de alimento también en este momento en las casas, leña mojada, calefacción que no alcanza”.

Por este motivo, instó a supervisores y directivos a ser "muy cautos" y evaluar cada situación antes de dictaminar una suspensión masiva que deje a los niños sin ese espacio de contención.

Situación en otras localidades

Respecto a Plottier, la funcionaria indicó que se encuentra bajo monitoreo, aunque no se definió una suspensión general por parte del municipio. No obstante, destacó que una escuela secundaria con albergue en esa localidad ya ha sido puesta a disposición en caso de que se requieran evacuaciones.

Sobre el resto de la provincia, mencionó que si bien el norte y el sur (como San Martín de los Andes) presentan nieve y lluvia, son regiones “acostumbradas a moverse con estas características”, por lo que no se han reportado suspensiones puntuales hasta el momento.

Finalmente, sobre el temor de las familias por las inasistencias en días de temporal, Temi llevó tranquilidad: “Entendemos que acá hay una cuestión humana que se pone de manifiesto frente a esto. Las cuestiones se analizan de forma situada también.

¿Qué pasa con las clases en Neuquén capital?

En Neuquén capital, la suspensión de las clases dependerá de cada establecimiento educativo. Temi destacó la vigencia de la Resolución 376 que permite a cada director evaluar la suspensión de actividades según su contexto.

“Las instituciones tienen una norma de respaldo. Es la resolución 376 que habla un poco de la autonomía institucional. Entonces, faculta a los equipos de conducción a evaluar y determinar estas suspensiones de actividades, en este caso por las condiciones climáticas”, explicó, más allá de decisiones distritales.

Esta medida busca que las decisiones se tomen de manera "situada", evaluando no solo el estado del edificio, sino las complicaciones en la transitabilidad de los barrios y el acceso de los docentes y alumnos.