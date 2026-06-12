A abrigarse: llegan las heladas a Neuquén ¿con aguanieve?

La AIC informó que el sábado llegará un marcado descenso térmico que afectará a toda la región.

La cercanía del invierno empieza a hacer sentir su rigor en la provincia de Neuquén. Tras una jornada de viernes con cielo cubierto, las condiciones meteorológicas darán un vuelco rotundo en las próximas horas.

El director de Defensa Civil de la Provincia de Neuquén, Carlos Cruz , señaló a LM Neuquén que, " en base a lo que se prevé, podemos llegar a tener aguanieve en cercanías a Neuquén en horas de la madrugada de este sábado ".

Detalló que se registró una caída de nieve en horas de la madrugada de este viernes en la Ruta 40, tal como estaba anunciado, e incluso de piedras pequeñas. No obstante, remarcó que lo que más se destacó fue una intensa lluvia en la tarde/noche del viernes en Cutral Co, cercano a Zapala, Neuquén, Centenario y Vaca Muerta.

NIEVE

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó el ingreso de un frente que limpiará el cielo, pero traerá consigo un bajón térmico considerable, con temperaturas que perforarán el termómetro de cara al fin de semana.

Según el reporte de la AIC, este sábado el cielo pasará de parcialmente nublado durante el día a estar completamente despejado hacia la noche. La gran novedad estará en el termómetro.

La temperatura máxima estimada para la tarde del sábado apenas alcanzará los 9°C, una caída drástica respecto a los registros de los días previos. El viento soplará muy leve desde el sector sudoeste a unos 8 km/h, con ráfagas prácticamente imperceptibles de 12 km/h, lo que dará un respiro tras las jornadas ventosas.

Frio - Helada - Plaza de las Banderas congelada (4).JPG Claudio Espinoza

Se esperan heladas nocturnas extremas

Para la noche del sábado se anticipa una mínima de 5 grados bajo cero. Esta situación meteorológica generará heladas nocturnas generalizadas y muy fuertes en Neuquén capital y todas las localidades del Alto Valle.

Se recomienda especial precaución a los automovilistas que deban transitar durante la madrugada del domingo debido a la probable formación de hielo sobre la calzada en las zonas más bajas y descampadas.

El viento rotará al noroeste a 14 km/h, con ráfagas de 19 km/h, incrementando la sensación de frío polar.

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Qué pasará el domingo

La tendencia al frío extremo empezará a revertirse rápidamente a partir del domingo. Para la jornada se espera un día soleado y despejado, con una tarde mucho más agradable donde la máxima trepará a los 15°C, aunque la noche volverá a ser helada con - 4°C de mínima.

En tanto, el lunes 15, feriado nacional, consolidará un ascenso de la temperatura. El termómetro llegará a los 16°C con cielo despejado. El martes será el día más cálido de la semana, con una máxima que alcanzará los 19°C bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la noche del martes regresará la inestabilidad con cielo cubierto, abriendo paso a un miércoles nuevamente más fresco y ventoso.