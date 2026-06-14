Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

La referente de la Línea Fundadora tenía 95 años y estaba internada en el Hospital Italiano. Buscó medio siglo a su hijo Alejandro, desaparecido en 1975.

Taty Almeida , una de las referentes históricas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, murió este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estaba internada desde hacía tres semanas.

Su nombre real era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga . Había nacido el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano. Docente de formación, se convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento de derechos humanos en la Argentina.

Familiares y allegados confirmaron la noticia. Según trascendió, minutos antes de su muerte la habían sedado. "Gracias por haber acompañado sus relatos", expresaron quienes estuvieron a su lado.

La historia de Taty Almeida quedó marcada por la desaparición de su hijo Alejandro Martín Almeida. El joven tenía 20 años, cursaba primer año de Medicina en la UBA y trabajaba en la agencia Télam. Fue secuestrado el 17 de junio de 1975.

Alejandro militaba en el ERP-22 de Agosto. Su secuestro fue atribuido a la Triple A, la organización paramilitar que actuó antes del golpe de Estado de 1976. Sus restos nunca fueron hallados.

Taty Almeida, medio siglo en las Madres de Plaza de Mayo

En 1979, Taty Almeida se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo. Cuando en 1986 el colectivo se dividió, pasó a integrar la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la que con los años fue una de sus máximas referentes.

Durante más de cuatro décadas dio charlas, entrevistas y conferencias. Participó en juicios por delitos de lesa humanidad y acompañó las rondas en la Plaza de Mayo. "La única lucha que se pierde es la que se abandona", repetía.

Se mantuvo activa hasta el final. En los últimos años se movilizaba en silla de ruedas, pero no abandonó los actos públicos. "A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie", solía afirmar.

En diciembre de 2025 encabezó la presentación del libro póstumo de su hijo, "Alejandro por siempre… amor", que reúne sus poemas. En marzo de 2026 participó de la muestra de la CGT por los 50 años del golpe.

TATY ALMEIDA

Su reclamo nunca cambió. "No hago más que pedirle a Dios que no me lleve hasta no poder tocar aunque sea los huesos de Alejandro", había expresado meses atrás, con la esperanza puesta en el trabajo de los antropólogos forenses.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos. La Legislatura porteña la declaró Personalidad Destacada de los Derechos Humanos y distintas universidades nacionales la distinguieron por su trayectoria.

Taty Almeida tuvo tres hijos —Jorge, Alejandro y Fabiana—, seis nietos y cuatro bisnietos. Uno de sus hijos vive en España. La acompañó una familia que ella describía como maravillosa.

Su fallecimiento se conoció en la noche del domingo y abrió una serie de homenajes de organismos de derechos humanos y referentes del campo de la memoria, que destacaron su presencia constante en cada acto.

Referente del movimiento de derechos humanos, será recordada por su reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Su figura quedó asociada para siempre al pañuelo blanco que sostuvo durante medio siglo.