Femicidio de Agostina Vega: la causa dio un giro clave y apuntan a una red criminal

La causa que investiga el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba , ingresó en una etapa clave con nuevas medidas y elementos incorporados al expediente.

Mientras Melisa , madre de la víctima , permanece internada en el Hospital Nuevo San Roque debido a un cuadro intestinal que postergó su alta médica, los investigadores pusieron el foco en los audios que la mujer compartió con personas de su entorno durante las primeras horas de la búsqueda.

En uno de esos mensajes, señaló directamente a Claudio Barrelier : " Él fue el único que la vio . Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada. Él sabe dónde está mi hija".

La hipótesis de una organización criminal gana terreno. Según se trascendió, la querella del padre y los abogados de otros implicados sostienen que Barrelier habría entregado a Agostina para saldar una deuda vinculada al consumo y comercialización de estupefacientes. Esta teoría se apoya en los dichos de la propia madre, quien en el hospital habló de un "ajuste de cuentas", y en los múltiples vehículos involucrados en el traslado del cuerpo.

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El video que muestra los movimientos de los acudados

Una cámara de seguridad captó a Barrelier comprando materiales en una ferretería el lunes 25 de mayo, pocas horas después de la ventana horaria que la Fiscalía establece para el descarte del cuerpo. El auto utilizado, un Ford Ka de Soledad Andreani (también detenida), fue lavado recién al día siguiente; aunque quienes lo limpiaron declararon que estaba cubierto de tierra, lo que sugiere que el vehículo volvió a algún lugar esa tarde.

Otras imágenes difundidas por la prensa de Córdoba, e incorporadas como prueba clave, muestran a Barrelier y a Soledad Andreani bajando del Ford Ka negro luego de, según presumen los investigadores, haber descartado el cuerpo de la adolescente. Las imágenes fueron registradas el lunes 25 de mayo, cerca de las 13, en el barrio Yofré. Según la investigación, Agostina habría sido asesinada entre las 23 del sábado 23 y las 5 del domingo 24 de mayo. En la secuencia se ve a Andreani conversando por celular y a Barrelier extraer una frazada del baúl para luego doblarla y volver a guardarla.

Quién es Soledad Andreani

Soledad Andreani, de 43 años, apodada "La Gringa", es expareja de Claudio Barrelier, hincha de Instituto de Córdoba y está detenida por encubrimiento agravado. Su arresto se produjo a dos semanas del crimen y la convirtió en la tercera detenida en la causa. Andreani es la propietaria del Ford Ka que, según los investigadores, Barrelier usó para trasladar el cuerpo. El auto fue secuestrado días después y fue lavado tras su uso.

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Según su propia versión, había mantenido una relación de pareja con Barrelier durante algunos meses, pero se habían distanciado poco antes del crimen. Sin embargo, el 25 de mayo él volvió a buscarla para pedirle prestado el vehículo. Antes de que se conocieran las imágenes que la incriminaron, declaró: "Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó".

Su detención se produjo gracias a las cámaras de seguridad del barrio Ampliación Ferreyra, que muestran al Ford Ka cerca del descampado donde aparecieron los restos de la adolescente días después del asesinato. El abogado que representa a la madre de Agostina se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani y remarcó: "El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado".