Finde largo en Neuquén con refuerzo de controles viales en rutas y accesos: dónde y cuándo serán

Con el objetivo de garantizar una circulación segura, la Provincia desplegó operativos en todo el territorio neuquino.

En el marco del fin de semana largo , la Policía de Neuquén lleva adelante un operativo especial de prevención y seguridad vial en rutas y accesos que se extenderá hasta el lunes. El despliegue busca acompañar el incremento de la circulación vehicular previsto y garantizar un viaje seguro.

El dispositivo, denominado “Neuquén Destino Seguro” , contempla puestos fijos y controles dinámicos sobre ruta s nacionales y provinciales. Además de presencia policial en los accesos a los principales centros urbanos y localidades turísticas.

Las tareas estarán orientadas a prevenir siniestros, agilizar el tránsito durante los momentos de mayor circulación, promover la conciencia vial y fiscalizar el cumplimiento de las normas.

Para ello, habrá efectivos y móviles identificables en puntos estratégicos del territorio provincial.

Cuándo y dónde se realizarán los controles

La primera etapa del operativo se desarrolló el viernes 14, entre las 16 y las 21, coincidiendo con el inicio del fin de semana largo. Los controles continuarán este sábado, de 8 a 20, con presencia policial en rutas, accesos y sectores de alta circulación.

El último tramo del despliegue se concretará el lunes 17, durante el horario previsto para el regreso.

La cobertura del lunes será diferenciada de acuerdo con las características y necesidades de cada jurisdicción de seguridad. El objetivo será acompañar el retorno de quienes hayan viajado a distintos destinos turísticos y reducir los riesgos derivados del aumento del tránsito.

Durante los procedimientos, la Policía verificará la documentación personal y vehicular, así como la presencia y el estado de los elementos de seguridad obligatorios. También se realizarán controles de alcoholemia y se intervendrá ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para quienes circulan.

En qué puntos habrá operativos de seguridad vial

La planificación involucra a las diferentes direcciones de Seguridad de la provincia y a la Dirección Tránsito Neuquén. Los puestos estarán distribuidos en sectores estratégicos de las rutas y en los principales ingresos a las ciudades.

El despliegue alcanzará las jurisdicciones de Confluencia, Lagos del Sur, Pehuén, Altos de Neuquén, Limay, La Comarca y Vaca Muerta. De esta manera, el operativo cubrirá tanto los corredores turísticos como las rutas utilizadas para conectar los centros urbanos y las zonas productivas.

Los controles serán fijos y dinámicos, por lo que los móviles policiales también recorrerán distintos tramos para detectar conductas peligrosas, asistir a los viajeros y actuar ante eventuales incidentes.

Desde el Ministerio de Seguridad de Neuquén recordaron la importancia de respetar las velocidades máximas, utilizar el cinturón de seguridad y consultar el estado de las rutas antes de comenzar el viaje.

También recomendaron informarse sobre las condiciones meteorológicas, especialmente para circular por los sectores cordilleranos, donde el clima puede cambiar rápidamente y afectar la transitabilidad.

Cómo consultar el estado de las rutas neuquinas

La Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo publican diariamente información sobre el estado de las rutas, las condiciones climáticas y los operativos que se desarrollan en distintos puntos del territorio.

Los equipos provinciales continúan desplegados para realizar tareas de prevención, monitoreo, asistencia y acompañamiento a quienes transitan por las rutas neuquinas durante el fin de semana largo.

El estado de los caminos y la ubicación de los operativos pueden consultarse mediante el mapa interactivo de Emergencias y Gestión del Riesgo, en la aplicación “Neuquén te Cuida”, a través de la línea 0810-333-RUTA (7882) o en el sitio oficial de Vialidad Provincial.

Antes de emprender el viaje, las autoridades aconsejaron revisar la documentación, controlar las condiciones del vehículo y mantenerse informado sobre posibles restricciones o cambios en la transitabilidad.