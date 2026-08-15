El cooperativismo de todo el país respaldó a CALF tras el conflicto con la embajada de EEUU

La jornada se realizó en la sede de CALF y reunió a representantes del movimiento cooperativo, gremios y legisladores de distintos espacios políticos.

Más de 500 personas participaron este miércoles del Encuentro por la Autonomía y la Identidad de las Cooperativas , realizado en la sede de la Cooperativa CALF de Neuquén . La jornada reunió a entidades de la Economía Social de todo el país, que suscribieron la Declaración de Neuquén y expresaron su respaldo a la cooperativa frente a los hechos de público conocimiento de las últimas semanas, que involucraron a la cooperativa neuquina con la embajada de Estados Unidos.

La dimensión del acompañamiento quedó reflejada en la representatividad de los presentes. Participaron la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (CONAICE), con su presidente Federico Ferrero; la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), a través de Omar Zorzenón, de su Comisión de Política Energética y Tarifaria; y la Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales de Neuquén (FECOES), con su presidente Facundo Gaitán.

También estuvieron presentes la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), representada por su secretario de Política Energética, Pablo Palleiro, y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia , con su secretario general Antonio D’Angelo.

Se sumaron la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (FESCOE), con su presidenta Gisela Wild; la Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCoRN), con su presidente Alejandro Pozas; la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa (CPE), con su presidente Manuel Simpson; la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (CEMDO) y la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Suramericana, con su presidente Jorge Miguel Fernández; y la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, con su secretario general Gerardo Aguilera.

Además, participaron representantes del Banco Credicoop, la Universidad Nacional del Comahue y legisladores nacionales, provinciales y parlamentarios del Mercosur de distintos espacios políticos.

La apertura estuvo a cargo del presidente de CALF, Marcelo Severini, quien enmarcó la jornada en la defensa de la autonomía cooperativa. “Estos últimos treinta días tienen que ver con la defensa de la autonomía del mundo cooperativo. Nos levantamos y nos acostamos todos los días con el mismo camino: defender los intereses de los socios de nuestra cooperativa”.

En ese sentido, Severini agradeció el acompañamiento recibido por el movimiento cooperativo. “Todo lo que logramos, y el hecho de que pudiéramos sentarnos con el embajador de los Estados Unidos, fue gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Esta jornada nos tiene que servir para salir mucho más fortalecidos”.

La posición de CALF

Severini reiteró ante el auditorio la posición que la Cooperativa sostuvo durante todo el episodio: “No tenemos ninguna relación cerrada con ningún proveedor. Buscamos el mejor precio, la mejor calidad y las mejores condiciones, en defensa de nuestros socios y usuarios. Vamos a comprar en función de lo que le convenga a la Cooperativa”.

Durante los paneles de trabajo expuso el responsable de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de CALF, Sergio Fernández Novoa, quien relató los hechos vividos en las últimas semanas y puso el acento en la construcción del movimiento cooperativo argentino: la comunión de ideas y el fortalecimiento mutuo como camino para Neuquén, para la Argentina y para la región.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del vicepresidente de la Cooperativa, Carlos Quintriqueo, quien dedicó su mensaje al gerente que recibió aquellas comunicaciones. “Quiero felicitar al compañero Fernández Novoa, que tuvo el coraje de salir públicamente a decir lo que estaba pasando; de no esconderse, no refugiarse, y entender que lo que estaba pasando no correspondía. Y de salir en defensa no de sí mismo, sino de la Cooperativa y de todos aquellos que son presionados por sus decisiones”.

La agenda del movimiento cooperativo

El encuentro dejó también una agenda de trabajo común para el movimiento cooperativo. Entre los puntos planteados se encuentran la defensa del marco normativo de la Economía Social frente a los proyectos legislativos que podrían afectar el funcionamiento de las cooperativas, el reclamo por la correcta asignación de los fondos de la Ley 23.427 de Educación y Promoción Cooperativa y la implementación del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional.

La Declaración de Neuquén, suscripta al término de la jornada, reafirma que la autonomía y la independencia son condiciones esenciales del movimiento cooperativo. El documento plantea el derecho de cada entidad a gobernarse democráticamente y a elegir proveedores, tecnologías y fuentes de financiamiento sin presiones ni condicionamientos externos.