Dos terremotos en las últimas horas en Indonesia y otro en España: alerta de tsunami y varios muertos

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante la madrugada de este sábado y otro de en Indonesia. El movimiento tuvo una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros y llevó a las autoridades a emitir una alerta temprana de tsunami Hay muertos, heridos y evacuados. En España, un fuerte sismo dejó destrozos en Granada.

“ Se ha confirmado la muerte de 38 personas . Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios”, había indicado en conferencia de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres más temprano. Según los últimos reportes, los decesos ya suman 40.

El primer y màs grave sismo se registró a las 5:58 de la mañana, hora local, en las inmediaciones de Mbay, en el distrito de Nagekeo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó inicialmente el epicentro a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, con una profundidad de 10 kilómetros.

Posteriormente, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) actualizó la ubicación y situó el centro del terremoto aproximadamente 30 kilómetros al noreste de Mbay-Nagekeo, en las coordenadas 8,41 grados de latitud sur y 121,39 grados de longitud este, con una profundidad de 15 kilómetros.

El movimiento ocurrió en una de las regiones más expuestas a la actividad tectónica del país, debido a su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. La zona concentra una intensa actividad sísmica y volcánica y los terremotos son frecuentes.

Un segundo terremoto en Indonesia

Horas más tarde, otro terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia, a última hora del sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se localizó en Pematangsiantar, a unos 126 kilómetros al sureste de Medan, la capital de la isla. El sismo tuvo una profundidad de 183 kilómetros y no se ha emitido ninguna alerta de tsunami.

Según los datos facilitados por el USGS, el temblor se ha producido a las 10.54 horas (hora local) a siete kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Pematangsiantar. El foco del seísmo se ha localizado a una profundidad de unos 183 kilómetros.

Indonesia había emitido una alerta de tsunami

Luego de las primeras evaluaciones, la BMKG emitió una alerta temprana de tsunami para distintas provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental.

Dentro de Nusa Tenggara Oriental, varias zonas quedaron bajo el estatus de Siaga, entre ellas el norte de Manggarai, el norte de Ngada, el norte de Manggarai Barat, el norte de Ende y el norte de Sikka. En Sulawesi del Sur, la categoría alcanzó a Selayar, Jeneponto y Bantaeng.

La advertencia fue posteriormente desactivada de manera automática luego de que los organismos actualizaran la evaluación del fenómeno y no se mantuvieran las condiciones que justificaban la alerta.

El jefe de la estación geofísica de Kupang, Arief Tyastama, explicó que la actualización permitió precisar la ubicación del epicentro y mantener el seguimiento sobre las zonas costeras que habían quedado bajo vigilancia.

Temor en escuelas y zonas cercanas al epicentro

El terremoto también se sintió en localidades cercanas al epicentro. La sacudida fue percibida durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, incluso en escuelas, donde generó momentos de tensión entre estudiantes.

Hasta los informes disponibles no se habían difundido balances oficiales sobre víctimas o daños materiales vinculados al terremoto en Nusa Tenggara Oriental. Las autoridades y los medios locales permanecían atentos a posibles novedades.

Indonesia está conformada por más de 17.000 islas y se encuentra en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. Su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico hace que el país enfrente con frecuencia terremotos y actividad volcánica, al mismo tiempo que su geografía vuelve más compleja la respuesta ante emergencias que afectan distintas regiones.

Uno de los antecedentes más graves de la región ocurrió el 26 de diciembre de 2004, cuando un terremoto de magnitud 9,1 frente a las costas de Sumatra provocó un tsunami que dejó alrededor de 220.000 muertos en distintos países, unos 170.000 de ellos en Indonesia.

También hubo un terremoto en el sur de España

En España, otro sismo registrado durante la madrugada de este sábado provocó daños materiales en distintos municipios de la provincia de Granada, aunque no se reportaron víctimas ni heridos.

El movimiento tuvo una magnitud de 5 y ocurrió a la 1:04, hora local, con epicentro en Alhendín y a solo dos kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional. Seis minutos después se registró una réplica de magnitud 2,6 en Gójar.

El temblor fue percibido en buena parte de Andalucía y generó más de 80 llamadas al servicio de emergencias. El Gobierno regional activó la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico y la Diputación de Granada convocó a su comité técnico para evaluar los inmuebles afectados.

En Armilla se registraron caídas de tejados, elementos de fachadas y pequeños desprendimientos en las calles. En Las Gabias, un edificio fue desalojado de manera preventiva por posibles daños estructurales, mientras que en Huétor Vega se informó un corte en el suministro eléctrico.