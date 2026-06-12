Femicidio de Agostina Vega: las imágenes de la casa del horror, donde Barrelier la habría asesinado

Los investigadores sospechan que la vivienda es donde se cometió el brutal crimen. Las impactantes imágenes que se conocieron en las últimas horas.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza con nuevos detenidos, hipótesis y más pruebas contra Claudio Barrelier , principal detenido e imputado por haber asesinado a la adolescente de 14 años. Los investigadores continúan trabajando sobre la casa del barrio Cofico, donde se vio por última vez a Agostina con vida.

En la vivienda de la calle Campillo se busca alguna muestra genética , sobre todo en el baño, para cotejarla con el resto de las evidencias. Además, también se le pidió una muestra a la mamá de Agostina, Melisa Heredia, que accedió voluntariamente a hacerla. Días atrás el abogado de los abuelos, Carlos Nayi, reveló que encontraron rastros de dos ADN bajo las uñas de la víctima, lo que está bajo investigación para conocer de quien será.

"Aún se trabaja en la prueba, pero hay indicios. Son rastros de sangre aparentemente recientes. Agostina Vega cayó allí en manos de su asesino. Es un 'dormitorio ciego'. Después hay manchas en el baño y en la cocina", explicó una calificada fuente judicial en diálogo con La Voz.

El mismo medio logró acceder a imágenes exclusivas que revelan cómo es el lugar que habitaba Barrelier junto con otras personas, y que ya fue objeto de peritajes en varias oportunidades.

Un cuarto que fue modificado, el posible lugar del femicidio

Dentro del inmueble, los investigadores pusieron especial atención en un espacio que funcionaba como una especie de garaje o habitación improvisada, donde residía uno de los ocupantes de la vivienda. Ese sector, ubicado cerca de la entrada y del baño, es señalado en la causa como el lugar donde habrían ocurrido los hechos más graves vinculados al crimen.

LA CASA DE BARRELIER, IMÁGENES EXCLUSIVAS I CASO AGOSTINA VEGA

Según la investigación, ese ambiente era un antiguo taller adaptado como dormitorio, con herramientas y elementos de trabajo. Allí se realizaron los primeros peritajes, incluyendo el levantamiento de colchones y la recolección de muestras biológicas, en busca de rastros que permitan confirmar la hipótesis de la fiscalía.

La Policía Científica también secuestró elementos para su análisis y realizó trabajos sobre distintos sectores del piso, en busca de rastros que puedan aportar a la reconstrucción del hecho. Incluso, fuentes del caso señalaron que el cuarto presentaba signos de haber sido modificado tras la desaparición de la menor, como cambios en la limpieza del ambiente.

Además, en la vivienda vivían otras personas en distintos sectores, incluyendo un primer piso donde residían una pareja de amigos del principal acusado, lo que también es analizado por la Justicia para determinar quiénes estuvieron presentes durante la franja horaria que ocurrió el crimen.

casa barrelier caso agostina (2)

Femicidio de Agostina Vega: las nuevas pistas sobre Barrelier y la hipótesis sobre más víctimas

La abogada Fernanda Alaniz dijo en diálogo con Arriba Córdoba este jueves, que apuntan a una cadena de responsabilidades más amplia y hablan de un posible "grupo criminal organizado". En este sentido, sostuvo que podrían haber incluso "más víctimas".

En este sentido, la defensa se mostró conforme con el avance de la justicia y hay fuertes expectativas sobre lo que pueda surgir en los próximos días y Alaniz aseguró que aportaron "muchos datos" a la causa.

"Creemos que esos allanamientos pueden arrojar novedades que van a estar en boca de todos", indicó. Este miércoles se realizó un nuevo allanamiento en la casa del barrio Cofico, donde trabajaron peritos y bomberos, con la colaboración de la Policía Científica.