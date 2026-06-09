Femicidio de Agostina Vega: encontraron rastros de dos ADN en las uñas de la adolescente

La investigación por el brutal crimen de la chica de 14 años tuvo un giro clave en las últimas horas.

"Hay evidencia de defensa y ataque, concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas", dijo.

Luego de conocerse la detención de Soledad Andreani, la expareja de Claudio Barrelier - principal sospechoso - la investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo un giro clave y se confirmó que encontraron dos ADN debajo de las uñas de la adolescente de 14 años.

El abogado de los abuelos maternos de Agostina, Carlos Nayi , confirmó que se encontraron rastros de "dos ADN debajo de las uñas" de la adolescente que fue descuartizada y luego arrojada a un descampado.

"Hay evidencia de defensa y ataque , concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas", sostuvo en diálogo con TN. En esa línea, Nayi agregó que ese material genético "puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores".

Actualmente la causa se encuentra bajo secreto de sumario por 10 días, por lo que Nayi sostuvo que no "es momento para polemizar", pero aclaró que no solamente las llamadas complican al hombre que vivía también la casa del barrio Cofico: "Las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fasseta".

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El abogo sostuvo que "Fasseta le sembró pistas falsas a la madre" durante la tarde del domingo, por lo que indicó una cierta responsabilidad penal en la causa. "Este misterio solamente se podrá develar con el avance de la investigación", agregó.

Según la querella, Fassetta habría desempeñado un papel relevante en presuntas maniobras destinadas a generar una falsa sensación de normalidad mientras la adolescente permanecía desaparecida.

El abogado de la familia sostuvo que el acusado habría participado en acciones destinadas a distraer tanto a los investigadores como a los allegados de la víctima.

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En otro pasaje de la entrevista, Nayi dijo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Claudio Barrelier, imputado por femicidio, para determinar "si comprende sus actos".

Cómo sigue la causa por el femicidio de Agostina

Actualmente la causa cuenta con tres detenidos. La semana pasada de sumó Osvaldo Fassetta, quien residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde habría ocurrido el crimen y, este lunes se llevó adelante la detención de Soledad Andreani, imputada por encubrimiento agravado.

Previo a su detención, el hombre de 47 años brindó una entrevista a TN en la cual se desligó de haber participado del femicidio. "Nunca tuve ningún problema con la Justicia y estoy totalmente desentendido con estos temas", declaró en aquella ocasión.

Esta medida se tomó como una forma de desviar la búsqueda de la adolescente y transmitir mensajes tranquilizadores a su entorno mientras era intensamente buscada. Esa hipótesis es una de las líneas que analiza la fiscalía para determinar si existieron colaboraciones posteriores al femicidio.

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Qué se sabe de la detención de la expareja de Barrelier por presunto encubrimiento

Este lunes por la noche fue detenida Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba. La detención se basa en un supuesto encubrimiento agravado.

La fiscalía sospecha que la dueña del vehículo es el que habría utilizado el único imputado, Barrelier, para trasladar el cuerpo de la adolescente, asesinada y abandonada hace una semana en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La abogada de Andreani, Marina Romano, confirmó que su clienta conocía a Fassetta, aunque intentó minimizar la relación entre ambos. "Sí, me dijo que lo conocía. No tiene relación. Lo vio algunas veces en la cancha de fútbol“, afirmó la letrada durante una conferencia de prensa posterior a la detención.

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Por el momento, la Justicia analiza distintos elementos de prueba relacionados con el caso, entre ellos los resultados de los estudios de ADN y otras pericias forenses que podrían resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido con la adolescente.