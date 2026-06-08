Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la ex de Barrelier por supuesto encubrimiento

Se trata de Soledad, la dueña del Ford Ka negro, clave en la causa. Es la tercera detenida por la Justicia.

Detuvieron en la tarde de este lunes a Soledad Andreani , la dueña del Ford Ka negro, que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba. La detención se basa en un supuesto encubrimiento agravado .

Es la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier , imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta , de 47 años, acusado también por encubrimiento.

La trasladaron minutos antes de las 20 a la Jefatura de Policpia de la provincia de Córdoba. La fiscalía sospecha que la dueña del vehículo es el que habría utilizado el único imputado, Barrelier, para trasladar el cuerpo de la adolescente, asesinada y abandonada hace una semana en un descampado de Ampliación Ferreyra.

muerte- Agostina Vega- detenida- Córdoba Captura A24

Los otros detenidos por el femicidio de la adolescente cordobesa

Hasta el momento, el principal imputado por el crimen era Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del femicidio, recibió este lunes el alta médica.

El pasado 31 de mayo, Barrelier tuvo que ser internado tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años, quien había sido vista por última vez el sábado 23 ingresando a su casa del barrio Cofico. Días después, la encontraron desmembrada en un descampado.

Ese día, médicos y psicólogos del penal detectaron pensamientos e ideas suicidas. En este momento, también se desmintió que haya querido atentar contra su vida, como trascendió inicialmente. El SPC informó que ante esta situación, y siguiendo los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el protocolo para garantizar su integridad física y psíquica.

Durante la hospitalización, el detenido estuvo bajo una estricta y permanente custodia por parte de los efectivos del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica de élite perteneciente al Servicio Penitenciario cordobés.

osvaldo-fassetta (1) Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años.

La principal hipótesis es que Barrelier no actuó solo para encubrir el femicidio. Tras las declaraciones que dio a varios medios de comunicación en la jornada del jueves, la Justicia ordenó la detención del amigo de Claudio Barrelier. Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien confirmó que estaba viviendo en la casa de Barrelier donde fue asesinada la adolescente de 14 años, fue el segundo detenido por el crimen. Su abogado, Eduardo Allende Medina, dijo que lo acusan de supuesto "encubrimiento agravado”.

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