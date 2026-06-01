Femicidio de Agostina Vega: se conocieron detalles sobre cómo está Barrelier y dónde se encuentra

Se trata del único detenido y sospechoso por el crimen de la chica de 14 años. Las primeras versiones indicaban que intentó quistarse la vida.

Los primeros restos del cuerpo de la adolescente fueron hallados el sábado.

La causa por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida luego de una semana de desaparición en Córdoba, sumó este domingo un nuevo capítulo de alto impacto al trascender que Claudio Barrelier , el único detenido e imputado por el crimen , intentó suicidarse dentro de la cárcel de Bouwer, donde permanece alojado mientras avanza la investigación judicial. Las autoridades negaron esto y dieron detalles sobre cómo se encuentra.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba emitieron un comunicado en el que desmintieron el intento de suicidio en el Complejo Carcelario N° 1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer. Según aclararon, tras los controles médicos y psicológicos periódicos se detectó "la presencia de ideas y pensamientos suicidas ". Ante esto, se decidió derivar a Claudio Barrelier al hospital modular de la misma cárcel.

Asimismo precisaron, recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.

Agostina Vega

Rápidamente las autoridades activaron el protocolo correspondiente para resguardar su integridad física y psíquica. Preservar la salud del imputado resulta fundamental para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso.

El Servicio Penitenciario indicó que tienen la obligación legal y constitucional de garantizar la vida, la integridad física y el acceso a la atención sanitaria de todas las personas alojadas bajo su custodia, independientemente de los delitos que se les atribuyan.

El traslado de los restos de Agostina, una de las claves de la investigación

La hipótesis que maneja la fiscalía indica que Barrelier habría trasladado los restos desmembrados de Agostina en tres recipientes. Según esa línea investigativa, dos conservadoras pequeñas habrían sido colocadas en el asiento trasero del vehículo, mientras que un tercer bulto, de mayor tamaño y peso, habría sido ubicado en el asiento del acompañante.

Ese detalle es considerado central por los investigadores, ya que permitiría reconstruir no solo el movimiento del acusado, sino también el modo en que habría intentado ocultar el crimen. El recorrido del Ford Ka y las grabaciones del sistema de monitoreo fueron incorporados como elementos clave dentro del expediente.

Los primeros restos fueron encontrados en un predio cercano a una zona de chancherías. Luego, con la ayuda de perros especialmente entrenados, los equipos de búsqueda hallaron otras partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del primer punto.

agostina Barrelier cordoba

La intervención de una perra de rastreo permitió ubicar restos que estaban cerca de una acequia. La identificación fue confirmada por el padre de Agostina, Gabriel Vega, quien reconoció elementos personales de su hija, entre ellos pulseritas, anillos y una marca de nacimiento en un brazo hallado por los peritos.

El reconocimiento se produjo en medio de un operativo encabezado por las autoridades judiciales y de seguridad. En ese momento también se encontraban presentes el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Mientras tanto, la búsqueda continúa en la zona, ya que aún restan localizar partes del cuerpo de la adolescente. Para la Justicia, cada hallazgo puede aportar información relevante para completar la reconstrucción del femicidio.