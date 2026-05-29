¿Un ovni en Neuquén? El extraño video captado en pleno vuelo

El extraño objeto fue captado desde un avión proveniente de Buenos Aires. Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron las diversas teorías.

Un misterioso video grabado por pasajeros de un avión se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas. Las imágenes muestran un extraño destello en el cielo de Neuquén junto a la aeronave en plena tormenta, lo que generó una ola de especulaciones en torno a un posible Ovni.

El episodio ocurrió el pasado lunes y fue registrado a bordo de un vuelo de la aerolínea JetSmart que cubría la ruta entre Buenos Aires y Neuquén Capital.

Mientras la aeronave atravesaba una zona de intensa actividad eléctrica, algunos pasajeros comenzaron a registrar con sus teléfonos celulares los impactantes relámpagos que iluminaban las nubes . Sin embargo, lo que llamó la atención no fueron únicamente las descargas eléctricas.

En las imágenes que rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas digitales puede observarse una figura luminosa que aparece cerca del ala de la aeronave. Segundos después, el objeto parece desplazarse y desaparecer dentro de las nubes de tormenta.

Vuelo Jetsmart Ezeiza (2)

Múltiples teorías

La secuencia, de apenas unos segundos, fue suficiente para despertar la curiosidad de miles de usuarios. Algunos sostienen que podría tratarse de un fenómeno atmosférico poco frecuente relacionado con la actividad eléctrica de la tormenta, mientras que otros creen que se trata simplemente de un reflejo producido por la iluminación dentro de la cabina o por el propio vidrio de la ventanilla.

No obstante, tampoco faltaron quienes aseguraron estar frente a un supuesto OVNI.

Hasta el momento no existe ninguna explicación oficial sobre el origen de la figura captada en el video.

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Filmaron lucen extrañas en el cielo de Neuquén

La madrugada del miércoles 4 de febrero sorprendió a una vecina de Neuquén quien vio en el cielo unas inexplicables luces. La mujer logró filmar un video con su celular donde quedaron capturadas las luces de colores cuando desaparecen en la noche.

Silvina, una vecina del Bajo neuquino, fue a buscar a su hija a la casa de una amiga alrededor de las 3 de la madrugada. Allí la sorpresa se la llevaron las cuatro cuando salieron a la puerta a su encuentro.

Fue ella, su hija y la amiga, ambas adolescentes de 15 años, y la otra mamá las que se sorprendieron con las fabulosas luces que vieron en el cielo. La ubicación desde donde las vieron fue en Leguizamón y Gutiérrez.

Fueron varios segundos los que duró la rara luz en el cielo. Pensaron que podía tratarse de un relámpago, pero nunca escucharon los truenos. No había señal de lluvia en la zona.