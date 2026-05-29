Brote de varicela en la EPET 3: qué novedades brindó el Ministerio de Salud de Neuquén

La aparición de casi 20 casos en el establecimiento encendió las alarmas sanitarias. Desde la cartera confirmaron que los casos continúan bajo investigación.

El Ministerio de Salud monitorea el brote de varicela en la EPET 3.

La situación generada por el brote de varicela en la EPET N° 3 de Neuquén continúa siendo monitoreada de manera conjunta por las autoridades sanitarias y educativas. Luego de que se confirmaran casi 20 casos entre estudiantes de distintos cursos y se dispusiera la suspensión preventiva de las clases presenciales, desde el Ministerio de Salud aseguraron que la enfermedad permanece bajo seguimiento epidemiológico diario.

El director provincial de Epidemiología, Martín Lammel, explicó que los contagios detectados hasta el momento se concentran principalmente en alumnos de primer año , aunque también se registraron casos en segundo y tercer año.

En diálogo con LU5, el profesional indicó que los primeros diagnósticos comenzaron a aparecer durante las primeras semanas de mayo y la investigación sigue en curso para determinar la evolución del brote.

"La varicela es una enfermedad conocida, generalmente benigna, pero muy contagiosa", señaló. En ese sentido, aclaró que las recomendaciones sanitarias habituales no contemplan el cierre de establecimientos educativos ante este tipo de situaciones, sino que las medidas se aplican sobre los casos confirmados y los contactos considerados de riesgo.

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Salud monitorea a alumnos

Lammel explicó que los equipos de Epidemiología trabajan junto con las autoridades educativas y el centro de salud correspondiente para identificar posibles personas vulnerables dentro de la comunidad escolar.

Entre los grupos que requieren especial atención se encuentran las embarazadas, las personas inmunosuprimidas y quienes no cuentan con inmunidad previa frente a la enfermedad.

Por el momento, los contagios confirmados corresponden exclusivamente a estudiantes y no se registraron casos entre docentes o personal de la institución.

La EPET 3, ubicada en el barrio Gregorio Álvarez de la capital, suspendió de manera preventiva las actividades presenciales luego de que el número de casos creciera rápidamente durante la semana y alcanzara a varios cursos. Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) habían explicado que la medida fue excepcional y se adoptó para intentar frenar la cadena de transmisión.

La vacunación es la clave para evitar los efectos más nocivos de la epidemia de gripe 1200 x 678.png La vacunación es la clave para evitar los efectos más nocivos de la epidemia de gripe y sus distintos subtipos.

Situación de varicela en la provincia

Desde Epidemiología indicaron que los brotes de varicela suelen registrarse en ámbitos cerrados como escuelas, especialmente durante los períodos de actividad escolar.

Según los datos provinciales, durante 2025 se notificaron entre 500 y 600 casos de varicela en Neuquén. En lo que va de este año, la cifra ronda los 200 casos, aunque las autoridades remarcaron que la enfermedad puede presentarse en cualquier época del año.

El funcionario destacó además la importancia de completar el calendario de vacunación, ya que la vacuna contra la varicela se aplica en dos dosis: una a los 15 meses y otra al ingreso escolar, a los 5 años.

"La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad y reducir los riesgos de contagio", remarcó. "La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad y reducir los riesgos de contagio", remarcó.

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Preocupación por las enfermedades respiratorias

Lammel también se refirió al incremento estacional de las enfermedades respiratorias que acompaña la llegada del invierno. Según explicó, actualmente el virus predominante en la provincia es la influenza A, particularmente la variante H3N2, una cepa que presenta una alta capacidad de contagio aunque, por ahora, no muestra una mayor gravedad respecto de otras variantes.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que continúa vigente la campaña de vacunación antigripal y convocaron especialmente a los grupos de riesgo —mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños, personal de salud y personas con enfermedades crónicas— a acercarse a los vacunatorios para completar sus esquemas.

"La vacuna antigripal reduce significativamente el riesgo de internación, complicaciones y fallecimientos", concluyó el director provincial de Epidemiología.