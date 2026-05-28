Lanzan "Comprá local" una plataforma online para adquirir productos de toda la provincia

Se viene el Mercado Libre local que estará asitido por una inteligencia artificial y permitirá comparar precios con otras plataformas.

Los neuquinos tendrán acceso a una plataforma que les permitirá adquirir productos de la región en un solo lugar. Desde la Asociación de Comerciantes e Industriales de Neuquén ( Acipan ) van a lanzar una nueva plataforma digital llamada " Comprá Local" para impulsar los comercios de toda la provincia.

“Tenemos que potenciar que todos los comercios de Neuquén puedan tener la posibilidad de ofrecer sus productos en una plataforma similar a Mercado Libre . Para eso creamos esta plataforma, junto con dos empresas neuquinas que arman software, y que hoy está prácticamente lista para salir a competir con las grandes plataformas”, sostuvo el presidente de Acipan, Dante Scantamburlo, en declaraciones radiales.

Señaló que la plataforma tiene un diseño muy intuitivo para que resulte accesible a usuarios de todas las edades. Contará con inteligencia artificial para asesorar a los usuarios, a quienes les preguntará sobre sus necesidades y características de los productos a comprar. "La inteligencia artificial les mostrará que cuentan con varias posibilidades de comprarlo en Neuquén, pero si también les preguntarán si quieren que se los compare con Mercado Libre para que sepan cuál es el precio en esa otra plataforma. Podrán tener en una sola pantalla, ahí la gente decidirá dónde compralo", ejemplificó el titular de Acipan, quien tiene una pinturería de 34 años en la región.

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Quién podrá estar en la plataforma de "Comprá Local"

Scantamburlo explicó que podrán participar de esta plataforma los que cuenten con licencia comercial y los que tengan sus negocios en la zona. "Justamente es para defender al comercio local", destacó.

Esta herramienta de comercialización digital no solo estará destinada para el comercio, sino que será extensiva para pagar servicios. Los usuarios también podrán buscar servicios y verificar la reputación de los proveedores. Una característica destacada es la posibilidad de pagar impuestos municipales a través de la plataforma. "Van a tener un descuento especial por hacerlo a través de la plataforma, eso lo se comprometió el intendente (Mariano Gaido)", adelantó en declaraciones a Radio 7.

Dijo que "la novedad es que van a tener otra oportunidad de comprary que van a estar súper asesorados. Estarán conectados directamente con el comercio local a través de la plataforma. En caso de no estar satisfecho con la respuesta que le da la plataforma, van a tener una conexión directa con el comercio, vaan a poder llamar al comercio, que es algo que no se puede hacer en en MercadoLibre".

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De esta manera, podrán conectarse con el comercio para pedir las explicaciones que necesiten y seguir la compra directamente con el comercio. "Hay varias ventajas que son muy importantes y que van a beneficiar a la a la transparencia de la operación", cerró el presidente de Acipan.