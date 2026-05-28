Definieron el castigo para el verdulero neuquino que violó a su empleada adolescente

El abusador se vio beneficiado en la audiencia de determinación de pena y no recibirá el monto que pretendía el Ministerio Público Fiscal.

La pena que deberá cumplir el verdulero violador se dio a conocer este jueves en la Ciudad Judicial.

El verdulero neuquino que había sido condenado por la violación de su empleada adolescente zafó de un castigo mayor por un particular detalle. ¿Qué tuvo presente el tribunal?

Como estaba previsto, este jueves se conoció la pena de prisión efectiva que cumplirá el comerciante que violó a una adolescente de 17 años en el baño de su local. El hombre, identificado por sus iniciales como R.S.M., ya había sido declarado penalmente responsable por el abuso sexual de la menor, cometido en diciembre de 2023, en una verdulería de esta capital.

La sentencia sobre la pena fue adelantada en una audiencia de lectura de veredicto en la que intervino el fiscal del caso Manuel Islas, quien en la audiencia de determinación de la pena había pedido 9 años de condena.

El tribunal que fijó el castigo por unanimidad, es el mismo que anteriormente declaró la responsabilidad penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal y estuvo integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Luis Giorgetti y Carina Álvarez. A la hora de comunicar el monto, resolvieron que se le impongan 7 años.

tribunal causa abuso Gentileza Poder Judicial Neuquén

La pena que establece el Código Penal para este delito es de entre 6 y 15 años de prisión, y el tribunal consideró como principales agravantes para alejarse del mínimo la asimetría de poder, el riesgo de embarazo y la extensión del daño causado por la sintomatología depresiva que hasta el día de hoy padece la víctima luego del hecho.

Un buen concepto entre los vecinos

Como atenuantes se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y el buen concepto como vecino que manifestaron diferentes testigos que declararon durante la audiencia de determinación de la pena.

Según acreditó el fiscal Islas en el debate oral, el hecho fue cometido el 27 de diciembre de 2023 por la tarde en un comercio ubicado en un la capital provincial. De acuerdo a la acusación, R.S.M. tomó por la fuerza a la víctima, que era su empleada, la condujo a un baño y allí cometió el abuso.

La víctima trabajaba en la verdulería no hacia mucho y era su primer empleo.

fiscal manuel islas

Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal Islas afirmó que “las pruebas reunidas por el Ministerio Púbico Fiscal son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado, de acuerdo a como lo hemos planteado”.

Como parte de la sentencia, R.S.M. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) y, si bien el acusado fue declarado penalmente responsable y ahora condenado, su identidad se reserva con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima.

Condenado por la violación de un niño

Esta semana se conoció otra condena por un grave hecho de abuso sexual ocurrido en San Martín de los Andes y que tuvo como víctima a un niño. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), un menor fue abusado en forma reiterada por una persona de su entorno familiar.

Días atrás, se desarrolló el juicio oral y el relato de la víctima a través de Cámara Gesell fue fundamental para dictar la responsabilidad penal del acusado. Tras la condena, se deberá fijar otra audiencia para definir la pena de prisión.