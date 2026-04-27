Aberrante: entró a una verdulería para tener su primer empleo y vivió una pesadilla de manos del dueño

Una adolescente sufrió un ataque sexual mientras desarrollaba sus tareas en un comercio ubicado en un barrio de Neuquén capital. El caso llegó a juicio y se resolvió en el inicio de esta semana.

Un verdulero neuquino fue llevado a juicio oral por un ataque sexual que tuvo como víctima a una empleada. ¿Qué fue lo que reveló la investigación del Ministerio Público Fiscal?

El incidente se remonta a fines de 2023, cuando una adolescente de 17 años cumplía sus primeras semanas de trabajo en una verdulería de esta capital. Al igual que en días anteriores, el 27 de diciembre fue a cumplir con su empleo en horas de la tarde y vivió una pesadilla.

La fiscalía pudo comprobar que la menor fue aferrada desde atrás por el dueño de la verdulería, arrastrada hasta el baño del comercio y, violada en su interior.

La víctima hizo la denuncia sobre lo sucedido ante el MPF y recién este año, el proceso llegó a su definición.

ciudad judicial neuquen El violador que fue condenado abusó de la hija de su pareja durante diez años.

Por unanimidad, un tribunal de juicio avaló la hipótesis del caso del MPF y declaró la responsabilidad penal del acusado, identificado por sus iniciales como R.S.M.

La resolución fue dada a conocer este lunes en una audiencia de lectura de veredicto realizada en la Ciudad Judicial. El imputado fue declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.

Un castigo que se ubicará entre los 6 y 15 años de cárcel

En una audiencia próxima, que la Oficina Judicial deberá fijar, se debatirá la pena que le corresponde cumplir al ahora condenado y que, debido a la calificación legal, oscila entre los 6 y 15 años de prisión.

Según acreditó el fiscal del caso Manuel Islas en el debate oral, el hecho fue cometido el 27 de diciembre de 2023 por la tarde en un comercio ubicado en un la capital provincial. De acuerdo a la acusación, R.S.M. tomó por la fuerza a la víctima, que era su empleada, la condujo a un baño y allí cometió el abuso.

tribunal juicio abuso Gentileza Poder Judicial Neuquén

Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal Islas afirmó que “las pruebas reunidas por el Ministerio Púbico Fiscal son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado, de acuerdo a como lo hemos planteado”.

El tribunal de juicio, que estuvo integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Luis Giorgetti y Carina Álvarez, avaló el requerimiento de la fiscalía y declaró la responsabilidad penal del acusado.

Entre otros puntos, los magistrados valoraron el testimonio en cámara Gesell de la víctima y su correlato en cuanto a la evidencia científica, hisopados para constatación de ADN con resultado positivo, el testimonio de familiares de la víctima y profesionales psicólogos que atestiguaron durante el juicio.

Inscripto en el RIPeCoDIS

Como parte de la sentencia, R.S.M. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) y su identidad se reserva con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima.

La semana pasada, un tribunal neuquino le impuso una pena de 6 años de cárcel efectiva a un hombre que violó a una niña de nueve años. En un primer momento, el acusado fue juzgado y declarado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal ambos hechos agravados por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años.