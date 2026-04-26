Brutal accidente entre un auto y una camioneta en Ruta 7

Una camioneta y un auto chocaron de frente este domingo cerca de las 22. Al menos dos ambulancias del SIEN trabajaron en el lugar.

Un brutal siniestro vial sacudió la noche del domingo en Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras. Minutos antes de las 22, al menos dos ambulancias del Servicio Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) trabajaban en el lugar y personal de tránsito cortó parcialmente la circulación en uno de los sentidos.