Trekking nocturno: más de 5 mil linternas iluminaron la barda de Neuquén

La inscripción fue libre y gratuita, y estuvo abierta a personas desde los 7 años, siempre acompañadas por un adulto.

La ciudad de Neuquén vivió una noche distinta. Más de cinco mil personas participaron del trekking nocturno , una propuesta recreativa que volvió a colmar la barda con familias, grupos de amigos y vecinos que se sumaron a caminar bajo las estrellas.

La actividad, que ya es un clásico del otoño neuquino, celebró su sexta edición con un recorrido de 5,5 kilómetros en el circuito del Parque Norte. El trazado atravesó sectores de terreno mixto, con senderos y desniveles que ofrecieron una experiencia accesible pero atractiva para todos los participantes.

Esto porque el circuito no solo ofreció una experiencia visual única, sino también un desafío moderado. A lo largo del recorrido hubo subidas pronunciadas y descensos que exigieron un esfuerzo extra en algunos tramos, lo que le sumó dinamismo y aventura a la caminata.

Con linternas en mano, la marea de caminantes dibujó un recorrido completamente iluminado en la barda, visible desde distintos puntos de la ciudad. La postal nocturna mostró un circuito sinuoso que combinó naturaleza, deporte y una vista privilegiada del entorno urbano.

BARDA NOCTURA 4

El evento no tuvo carácter competitivo. “Hoy no hay ganadores individuales. Los ganadores son todos los que se animaron a venir, a compartir y a disfrutar de esta experiencia única”, expresó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

“Este circuito permite que cada participante viva el desafío a su propio ritmo. Es una actividad inclusiva, pensada para disfrutar en familia y con amigos”, destacó. “Este circuito permite que cada participante viva el desafío a su propio ritmo. Es una actividad inclusiva, pensada para disfrutar en familia y con amigos”, destacó.

El intendente Mariano Gaido también fue parte de la jornada. Recorrió el circuito junto al equipo municipal y compartió con los vecinos el espíritu de una actividad que refleja el perfil de la ciudad.

“Neuquén se consolida como una ciudad turística y deportiva, con propuestas accesibles para todos”, señaló durante la caminata.

BARDA NOCTURNA 2

La convocatoria superó todas las expectativas. La inscripción fue libre y gratuita, y estuvo abierta a personas desde los 7 años, siempre acompañadas por un adulto.

El trekking nocturno propuso una experiencia guiada, segura y accesible, pensada para disfrutar de la naturaleza de una manera diferente: al atardecer, bajo la luna y en comunidad.

BARDA NOCTURNA 3

“Lo que importa no es el ritmo ni la distancia, sino la experiencia compartida. Ver a miles de personas recorriendo este circuito iluminado en la barda es algo que emociona”, agregó Serenelli.

“Con cada edición, la iniciativa reafirma el rumbo de Neuquén como una ciudad que apuesta al deporte, al encuentro y a la vida al aire libre. Esta vez, con más de cinco mil luces en movimiento, la barda volvió a ser escenario de una noche inolvidable”, concluyó.