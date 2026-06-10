Reclaman por el estado de Paso Cardenal Samoré: el intendente de Bariloche quiere la administración

Aseguró que, si Nación no avanza con las obras, el municipio está dispuesto a hacerse cargo para poner el paso internacional en condiciones.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, volvió a cuestionar el estado de conservación del paso internacional Cardenal Samoré y aseguró que, si el Gobierno nacional no realiza las obras necesarias, el municipio podría encargarse de poner en valor el complejo fronterizo.

El jefe comunal sostuvo que la situación actual genera una mala imagen para quienes ingresan al país y consideró que el lugar se encuentra en un estado de abandono.

Las críticas se producen en medio de reiterados reclamos de viajeros que utilizan el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile en la región. Problemas de mantenimiento, sanitarios deteriorados, falta de iluminación y sectores con infraestructura dañada forman parte de las observaciones que suelen repetir quienes cruzan por el paso ubicado entre Villa La Angostura y la Región de Los Lagos.

Las deficiencias del paso Samoré

Según planteó Cortés durante una entrevista con Canal 7, el complejo fronterizo presenta numerosas deficiencias que afectan tanto a los trabajadores como a los turistas que transitan diariamente por el lugar. El intendente afirmó que existe una situación de “abandono general” y enumeró problemas vinculados a la iluminación, los caminos internos, los edificios y los espacios de atención al público.

Baños Cardenal Samore.jpg Foto: archivo de reclamo por el estado del paso

Entre los ejemplos que mencionó para ilustrar el deterioro, contó que los trabajadores debieron comprar equipos por su cuenta. “Los muchachos compraron de su bolsillo aire acondicionado para darse un poco más de calefacción y no hay quien los pueda conectar”, sostuvo.

Otra falencia concreta que mencionó fue que todavía no se completó la conexión eléctrica pese a que restan pocos kilómetros para la llegada del tendido, por lo que el complejo continúa funcionando con grupos electrógenos. También cuestionó el estado de los baños, la falta de mantenimiento en las instalaciones y las condiciones en las que desempeñan sus tareas los efectivos que trabajan en el paso.

Para el jefe comunal, la situación resulta especialmente preocupante porque se trata de una de las principales puertas de ingreso a la Patagonia argentina. Consideró que el deterioro contrasta con los esfuerzos que realizan ciudades turísticas como Bariloche para mejorar sus espacios públicos y recibir visitantes. En ese sentido, remarcó que la primera imagen que encuentran quienes llegan al país no refleja el potencial turístico de la región.

“Esa es la imagen que nosotros damos para el que llega a la Argentina. Me parece que no condice con todo el trabajo que hacemos nosotros en las ciudades”, expresó.

ruta cardenal samore

Frente a ese escenario, Cortés propuso que, si las autoridades nacionales no avanzan con las mejoras, se transfiera la administración del complejo para que el municipio pueda intervenir. Aseguró que existe más voluntad que recursos, pero sostuvo que Bariloche cuenta con maquinaria y capacidad operativa para realizar trabajos básicos de infraestructura, pavimentación, iluminación y recuperación de espacios.

El intendente señaló además que los procesos administrativos suelen demorar años debido a trámites burocráticos, licitaciones y cambios de gestión. Por esa razón, planteó que es necesario encontrar mecanismos más ágiles para resolver los problemas que afectan al paso fronterizo y mejorar la experiencia de quienes lo utilizan diariamente.

Las gestiones de Nación

Cortés indicó que mantuvo conversaciones con el secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien le manifestó que existen gestiones en marcha para mejorar las instalaciones. Sin embargo, expresó dudas respecto de los tiempos de ejecución y consideró que las respuestas oficiales avanzan con demasiada lentitud. “Como siempre pasa, se tarda un montón”, afirmó.

paso fronterizo cardenal samore

Otro de los puntos que destacó fue la comparación con la infraestructura del lado chileno. Según dijo, una vez atravesada la frontera se observan diferencias evidentes en el estado de los caminos y las instalaciones, algo que, a su criterio, deja a la Argentina en una posición desfavorable ante los visitantes.

Además, recordó que el paso no solo tiene una fuerte relevancia turística, sino también social y cultural. Explicó que existe un importante vínculo entre las comunidades de ambos lados de la cordillera y que muchas familias mantienen relaciones permanentes entre Bariloche y el sur de Chile, por lo que el tránsito fronterizo continúa siendo intenso durante gran parte del año.

Finalmente, el intendente insistió en que la mejora del complejo debería ser una prioridad compartida entre distintos niveles del Estado. “La idea es mejorar”, resumió durante la entrevista, al remarcar que la recuperación del paso internacional no debería estar condicionada por diferencias políticas, sino orientada a brindar mejores condiciones para trabajadores, turistas y residentes de la región.