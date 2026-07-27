El tiempo máximo para esperar en una fila: qué dice la ley en Neuquén

La Ley Provincial 2874 establece límites a los tiempos de espera para la atención al público en comercios, entidades financieras y otros establecimientos.

El Gobierno de Neuquén volvió a poner el foco en uno de los derechos más habituales de consumidores y usuarios: recibir una atención adecuada y sin demoras excesivas .

A través de la dirección provincial de Protección al Consumidor , dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, recordó que existe una normativa específica que fija los tiempos máximos de espera permitidos para la atención al público y establece mecanismos para denunciar incumplimientos.

Desde el organismo explicaron que estas disposiciones buscan garantizar un trato digno durante las relaciones de consumo y evitar que las personas deban permanecer largos períodos haciendo filas para acceder a un servicio o realizar un trámite.

La Ley Provincial 2874 determina que constituye una práctica abusiva obligar a una persona a esperar más de 30 minutos cuando la fila debe realizarse de pie. Ese límite alcanza a una amplia variedad de establecimientos donde existe una relación de consumo.

La normativa contempla una excepción para aquellos lugares que cuentan con condiciones adecuadas de espera. En esos casos, cuando el establecimiento dispone de asientos, sistema de turnos y sanitarios para los usuarios, el tiempo máximo permitido se amplía hasta los 90 minutos.

La legislación alcanza a bancos, entidades financieras, empresas prestadoras de servicios, supermercados, comercios y otros establecimientos que atienden al público. El objetivo es asegurar condiciones de atención respetuosas y acordes con el principio de trato digno previsto tanto en la legislación provincial como en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

Qué hacer si la espera supera los tiempos permitidos

Desde Protección al Consumidor recordaron que quienes consideren vulnerado este derecho pueden dejar asentado el reclamo en el Libro de Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias que deben tener disponible los establecimientos alcanzados por la normativa.

Además, existe la posibilidad de formalizar una denuncia ante la dirección provincial de Protección al Consumidor. Para ello, se recomienda acompañar toda la documentación que permita acreditar el tiempo de espera, como el número de turno, el ticket entregado por el comercio u otros elementos probatorios.

En aquellos casos en los que el comprobante no incluya el horario de emisión, el organismo aconseja sumar una fotografía del reclamo realizado en el Libro de Quejas para respaldar la presentación.

Un derecho respaldado por la legislación

Desde el organismo provincial señalaron que estas medidas forman parte de las políticas destinadas a fortalecer relaciones de consumo más transparentes y equilibradas entre consumidores y proveedores de bienes y servicios.

El respeto por los tiempos máximos de espera forma parte del derecho al trato digno, uno de los principios centrales de la legislación de defensa del consumidor. La intención es evitar situaciones que generen molestias innecesarias, demoras prolongadas o condiciones inadecuadas durante la atención al público.

Quienes necesiten realizar consultas, conocer los requisitos para efectuar una denuncia o iniciar un trámite pueden obtener información a través del sitio oficial de la dirección provincial de Protección al Consumidor, donde también se encuentran disponibles los canales de atención y los procedimientos vigentes.