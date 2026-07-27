Qué dijo la ministra de educación sobre el paro de ATEN Capital

La ministra Soledad Martínez se refirió a la medida adoptada por el gremio y minimizó el impacto generado.

El regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno se desarrolló con normalidad en la mayor parte de la provincia de Neuquén, aunque en la capital algunas escuelas no iniciaron las actividades debido a un paro impulsado por la seccional de ATEN Capital.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que se trató de una medida ilegal y confirmaron que los docentes que no asistieron sufrirán el descuento del día.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, sostuvo en una entrevista con LU5 que "hoy había clases" en toda la provincia, incluida la ciudad de Neuquén, y calificó la convocatoria de ATEN Capital como "una maniobra" de la conducción local del sindicato.

Explicó que, según el régimen sindical vigente, únicamente la conducción provincial de ATEN tiene facultades para convocar medidas de fuerza. "No solamente no puede convocar un paro. Solo aquellos que detentan la personería gremial pueden convocar medidas de acción directa y, en este caso, solo puede hacerlo la conducción provincial", afirmó.

Sebastian Fariña Petersen

El impacto del paro en el primer día de clases

Martínez aseguró que la adhesión fue menor a la registrada en otras oportunidades y precisó que el relevamiento oficial detectó unas 17 escuelas sin actividad, todas ubicadas en Neuquén capital.

"La adhesión ha sido baja respecto de otras situaciones similares. Calculamos, con algunos matices porque puede haber docentes que no concurrieron en escuelas que sí estuvieron abiertas, que unas 17 escuelas no funcionaron solo en Neuquén Capital", indicó.

Según explicó, todos esos casos ya fueron informados al área de Recursos Humanos para que se registren las inasistencias injustificadas y se apliquen los descuentos salariales correspondientes.

Por qué descontarán el día

La ministra diferenció esta situación de otros conflictos gremiales en los que posteriormente se negocia la devolución de los descuentos.

Afirmó que, en este caso, no existe una medida de fuerza legal sobre la cual abrir una negociación porque la convocatoria fue realizada por una seccional que "no tiene competencias" para declarar un paro.

"Hay una ausencia injustificada de este grupo de docentes que no se presentó a trabajar. No hay ninguna negociación posible alrededor de lo que es una falta en el marco del estatuto docente", sostuvo.

Incluso consideró que la decisión de la conducción de ATEN Capital fue "inorgánica" y "antisindical", al contradecir la resolución adoptada por la conducción provincial del gremio, que dispuso el regreso normal a las clases.

Advierten sobre posibles sanciones más severas

Martínez señaló que el Gobierno continuará aplicando las herramientas previstas en el estatuto docente cada vez que se repitan situaciones similares.

Recordó que el régimen establece que cinco faltas continuas injustificadas o diez acumuladas durante un mismo año pueden derivar en la configuración de abandono de trabajo, previo sumario administrativo.

"Nosotros venimos haciendo un seguimiento de estas acciones. En el caso de llegar a ese límite de inasistencias injustificadas, tomaremos las medidas estatutarias para configurar el abandono de trabajo", afirmó.

Por último, afirmó que además del descuento por el día no trabajado, quienes acumulen inasistencias injustificadas también pueden perder la bonificación trimestral por asistencia que perciben los docentes que cumplen con ese requisito.