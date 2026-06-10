"Nos robaron, pero no el corazón": desvalijaron una editorial y buscan recuperarse con una venta solidaria

La sede de San Martín de los Andes sufrió un grave robo el 7 de junio. Piden colaboración con información para recuperar las herramientas de trabajo.

Mientras participaban de La Mara, el Festival Nacional de Poesía del Cóndor, el celular sonó con una noticia capaz de arruinar cualquier celebración: desvalijaron la casa donde funciona una de las sedes de la editorial Las Guachas . Mientras regresaban idearon un plan para poder recuperar lo necesario para continuar su trabajo.

El robo ocurrió el pasado 7 de junio en el barrio Radales en San Martín de los Andes . La vivienda, ubicada sobre la montaña y rodeada por bosque, quedó completamente revuelta tras el paso de los delincuentes, que no sólo se llevaron objetos de valor, sino también las herramientas con las que la editorial independiente produce sus libros.

El golpe fue especialmente duro porque en uno de los ambientes de la casa funciona la sede del proyecto editorial independiente que publica y difunde literatura escrita desde la Patagonia.

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"Nos vaciaron toda la casa. Fue un escenario de terror", contó Tamara Padrón, una de las editoras. Desde el festival realizó la denuncia telefónica, mientras vecinos acompañaban el procedimiento policial para preservar la escena hasta la llegada de los peritos.

La causa quedó radicada en la Comisaría 43 de San Martín de los Andes. Ahora esperan acceder a registros de cámaras de vecinos que habrían captado a personas encapuchadas circulando por el sector.

Intuyen que el robo a la editorial fue planificado

"Conocían las cámaras y conocían los movimientos del barrio, tampoco vieron el auto y entraron", señaló Padrón. La vivienda tiene su frente hacia una calle monitoreada, pero la parte trasera da directamente al bosque. Según reconstruyen, los autores del hecho ingresaron por allí para evitar ser detectados.

La imagen que encontraron al regresar fue devastadora. "Desde el altillo hasta la heladera, todo estaba inspeccionado con una minuciosidad impresionante", relató. Según contó, los ladrones tuvieron tiempo para revisar cada rincón de la vivienda. “Era como ver un capítulo de La Ley y el Orden. Cada cajón, cada estante, cada cosa desde el altillo hasta la heladera había sido revisada con minuciosidad”, describió.

Entre los elementos robados se encuentran computadoras, una tablet, una impresora y equipos fundamentales para las tareas de edición y diseño editorial. También desaparecieron herramientas de trabajo pertenecientes a su compañero y a su hijo, dedicados a la jardinería y el paisajismo.

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En detalle fue una computadora Lenovo V15 negra, procesador Core i5, de 15,6 pulgadas, que presenta una bisagra rota y una fisura en la carcasa de una de sus esquinas; una computadora G-Fast de 15 pulgadas color gris oscuro; una tablet Samsung A11 Plus; un televisor Smart TV Philips de 50 pulgadas 4K modelo 7409/77; una motoguadaña Niwa 52C; una carpa iglú para cuatro personas marca Water Dog de color verde azulado; y una aspiradora industrial Ultracomb AS4308. Desde la editorial solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre estos objetos o detecte publicaciones de venta sospechosas se comunique de inmediato.

A pesar de la pérdida, hubo una noticia que evitó un daño aún mayor: días antes del viaje habían realizado una copia de seguridad de los archivos de los cuatro libros en los que se encuentran trabajando. Sin embargo, se perdieron documentos, materiales de archivo y parte del proceso de trabajo acumulado durante años.

Venta solidaria para afrontar el daño del robo

Todavía tienen esperanza de que la Policía o por otras vías puedan recuperar lo robado. Pero mientras tanto, frente a la urgencia de recuperar los equipos para continuar editando, la editorial lanzó una campaña solidaria bajo una consigna que resume el espíritu con el que decidieron afrontar el golpe: "Nos robaron, pero no el corazón".

"La cosa está cada vez más difícil. Lo sabemos. Ayer nos robaron en la sede de San Martín de los Andes de nuestra editorial. Se llevaron todas las herramientas de trabajo. Necesitamos reequiparnos para seguir. Porque se sigue con el agite de siempre", expresa la convocatoria difundida en redes sociales.

La propuesta consiste en una venta especial de libros: un ejemplar por 25 mil pesos, dos por 40 mil y, para quienes compren tres o más, un libro adicional de regalo. Quienes deseen colaborar con la campaña solidaria impulsada por Las Guachas pueden adquirir libros de su catálogo o solicitar información comunicándose al teléfono 2972-50-6975. La iniciativa busca reunir fondos para reemplazar los equipos robados y permitir que la editorial continúe trabajando en los proyectos literarios que actualmente tiene en marcha.

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Porque si algo quedó en pie después del robo, además de los archivos respaldados, fue la comunidad que acompaña a una editorial que hace años apuesta por multiplicar las voces del sur. Y que ahora intenta demostrar que, aunque se hayan llevado las computadoras, todavía quedan muchas historias por publicar.