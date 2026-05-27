VIDEO: En menos de cinco minutos un grupo de delincuentes encapuchados desvalijó una casa

Ocurrió este martes por la noche. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Una vez más, la inseguridad atacó una vivienda en la provincia de Neuquén luego de que un grupo de cinco delincuentes encapuchados ingresó a un domicilio y con total impunidad desvalijó el lugar, huyendo con el botín a bordo de un automóvil.

Lo particular del robo fue su rapidez, ya que la secuencia duró menos de cinco minutos . El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El indignante robo ocurrió este martes por la noche, pasadas las 20, en un domicilio de la calle San Pedro, del barrio La Ruca de Centenario , en cercanías del autódromo local. Con un plan organizado, el conjunto de malhechores se acercó a la vivienda a bordo de un automóvil Volkswagen Gol Trend color blanco que luego usaron para cargar los elementos sustraídos .

A través de la cámara de seguridad se puede observar cómo los ladrones se estacionaron frente a la vivienda y, al comprobar que los propietarios no se encontraban, dieron rienda suelta al delito.

encapuchados desvalijaron una casa

Domicilio desvalijado

Una vez que comprobaron que el domicilio estaba sin habitantes en su interior, uno de los sujetos ingresó y revolvió todo. Acto seguido, alrededor de los tres minutos, avisó mediante señas a los demás cómplices para que ingresen de culata el auto en el garaje.

Con total impunidad abrieron el portón y comenzaron a cargar varias pertenencias; entre ellas, un televisor tipo Smart TV envuelto en una sábana, un parlante tamaño mediano, herramientas eléctricas y bolsas con ropa, entre otras cosas.

Una vez que desvalijaron la casa, otro de los delincuentes volvió a ingresar a la vivienda para desconectar la cámara de seguridad.

Finalmente, con el botín a bordo del auto y luego de cerrar el portón de la casa, los cinco delincuentes huyeron despacio y con las luces del vehículo apagadas.

Embed

Investigación en curso

Gracias a las sospechas de los vecinos, quienes advirtieron ruidos extraños y comenzaron a alertarse por los grupos de WhatsApp, se encendieron las alarmas.

La hipótesis más fuerte sostiene que los delincuentes habrían huido por la zona de la meseta en dirección hacia Neuquén Capital. Otro dato importante es que no se trata de un hecho aislado en el sector residencial.

Personal policial de la Comisaría Quinta intervino durante el hecho. La causa quedó a cargo del equipo de Investigaciones de la Zona Periferia II, quienes en las próximas horas llevarán adelante nuevas diligencias para encontrar a los responsables del hecho.