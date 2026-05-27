Tras un fuerte choque contra una Ram, motociclistas sufrieron múltiples fracturas

El impacto sucedió en la esquina de Ingeniero Ballester y Aníbal Verón. Los jóvenes que circulaban en moto fueron trasladados al hospital.

Un choque brutal fue registrado este martes hacia las diez de la noche en una esquina donde dos motociclistas sufrieron múltiples fracturas. En primera instancia se determinó que impactaron contra una gran camioneta Dodge Ram gris y en el lugar trabajó policía de tránsito a los fines de realizar pericias.

El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Aníbal Verón e Ingeniero Ballester, en el Casco Viejo de Centenario cuando una motocicleta Honda 150 cc con dos jóvenes de 28 y 29 años a bordo impactó contra la parte delantera izquierda de la Ram conducida por un hombre de 76 años.

En el lugar intervino personal de Bomberos Voluntarios de Centenario, Por su parte, el hombre que iba en la camioneta no tuvo heridas y el test de alcoholemia dio resultado negativo.

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Salieron volando de la moto y le cayó encima

Vecinos del sector Casco Viejo escucharon el estruendo del choque y los gritos de los heridos, por lo que se acercaron al lugar a asistirlos y dar aviso a los equipos de emergencia, segun consigno Centenario Digital.

En tanto efectivos policiales de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera acudieron a ese sector y constataron el fuerte alcance del siniestro.

El fuerte impacto hizo que los dos motociclistas volaran unos metros hasta caer al asfalto y uno sufrio ademas la desgracia de haber quedado aplastado por la moto. Como consecuencia uno presentaba fractura de cadera y otro una fractura en su pierna izquierda. Según detalló el jefe de bomberos voluntarios Patricio Álvarez, el personal bomberil asistió al segundo de los jóvenes.

Investigacion por lesiones graves

Según lo relevado por el medio local, los jóvenes no habrian llevado casco reglamentario colocado cuando ocurrio el siniestro y circulaban por calle Ballester en dirección a la segunda rotonda. Por su lado, la camioneta giraba a la izquierda desde esa calle hacia Aníbal Verón. Por causas que se desconocen y se intentan establecer no frenaron a tiempo y chocaron.

Una de las maneras para determinar la causa del choque es mediante cámaras de seguridad. Por parte de la moto, el relevamientos busca observar si la moto cruzó en verde o en rojo el semáforo de la intersección con Chile y a los 100 metros se produjo el impacto. Por parte de la camioneta, las autoridades intentaban verificar si el conductor colocó la luz de giro.

Por otra parte, el personal de transito corto la circulacion por Ballester y realizo las pericias accidentologicas para determinar velocidades y la dinamica.

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Impactante vuelco en Centenario: un joven herido tras chocar contra una Hilux estacionada

A principios de mayo, un fuerte choque seguido de un vuelco generó preocupación en el Casco Viejo de Centenario, cuando un joven que conducía un Renault Clio impactó contra una camioneta Toyota Hilux estacionada y terminó volcando sobre una de las calles más transitadas de la ciudad.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14:30 en la intersección de Ingeniero Ballester y Chacabuco. Por causas que se intentan establecer, el conductor del Clio chocó violentamente contra la parte trasera de la Hilux que se encontraba detenida sobre la calle y, tras el impacto, el auto terminó dado vuelta, apoyado sobre el techo.

Según relataron vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, el joven logró salir por sus propios medios del habitáculo antes de ser asistido por personas que se acercaron rápidamente al lugar. Presentaba un corte en la frente y se encontraba en estado de shock, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

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A los pocos minutos arribaron efectivos de la Comisaría Quinta, que comenzaron a ordenar el tránsito y a asistir en el operativo de emergencia. También se realizaron reiterados llamados al Hospital Natalio Burd hasta que finalmente una ambulancia llegó al lugar con personal médico, que inmovilizó al conductor y lo trasladó para una mejor evaluación.