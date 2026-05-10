Alarma y caos en Ruta 7: se descompensó mientras manejaba

El episodio ocurrió en la zona del barrio 11 de Octubre en Centenario. Al lugar arribó el SIEN para brindar asistencia.

La ambulancia del SIEN estuvo en el lugar tras la descompensación del conductor.

Un alarmante hecho tuvo lugar sobre la ruta 7 , cuando un hombre sufrió una descompensación mientras circulaba a bordo de su vehículo, un Chevrolet Spin. Manejaba este último sábado en la zona del ex peaje cuando comenzó a sentirse mal.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.45 y encendió todas las alarmas de los conductores que circulaban por la ruta a la altura del acceso al barrio 11 de Octubre. Como consecuencia de la situación, el vehículo terminó sobre la banquina y otros automovilistas que transitaban por el sector se detuvieron para asistir al conductor.

Un móvil policial de la Comisaría Quinta acudió rápidamente al lugar tras recibir una alerta y los efectivos solicitaron la presencia de personal del SIEN para brindar asistencia médica a la persona afectada.

El episodio volvió a generar alarma entre los automovilistas que circulaban por la Ruta 7, una vía que recientemente fue escenario de distintos hechos viales y operativos de emergencia en el tramo que une Neuquén y Centenario.

descompensción ruta 7 (1)

Caos vehicular sobre ruta 7 tras la descompensación

En paralelo, se registraron llamados a distintas sedes policiales que advertían sobre una presunta colisión entre varios vehículos en la mano Neuquén-Centenario de la Ruta 7. Sin embargo, posteriormente se constató que no se había producido ningún siniestro vial y que los rodados se encontraban detenidos debido a la asistencia prestada por la descompensación del conductor.

Asimismo, efectivos de la División Tránsito Villa Obrera también acudieron al sector tras ser alertados de la situación. Además, una ambulancia de Centenario se dirigía al lugar, aunque al arribar la unidad del SIEN ya se encontraba trabajando en la asistencia.

Por el momento, se desconoce el motivo que llevó al hombre que manejaba la Chevrolet Spin terminar sobre la banquina y siendo asistido por personal médico.