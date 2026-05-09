El crucero arribará el domingo en la costa española. El único argentino a bordo será trasladado y deberá cumplir cuarentena bajo supervisión médica.

Hantavirus: el crucero llega a España y comienza el operativo para repatriar a los pasajeros

Tras el brote de hantavirus a bordo de un crucero que mantiene al mundo en alerta sanitaria, finalmente el navío desembarcará este domingo en las Islas Canarias y comenzará el operativo de repatriación de los pasajeros. ¿Qué pasará con el argentino que viaja a bordo?

El crucero MV Hondius, en el que un brote de hantavirus se cobró la vida de tres personas, llegará en las próximas horas a las costas de España. Canarias se prepara para recibir la embarcación luego de días de tensión política y sanitaria en torno a su arribo.

El barco fondeará en el interior de la dársena del Puerto de Granadilla, en Tenerife, entre las 4 y las 6 de la madrugada, y el desembarque comenzará al amanecer. La ministra de Sanidad española, Mónica García, confirmó que todos los pasajeros serán sometidos a una evaluación epidemiológica antes de bajar para verificar que no presentan síntomas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Monica_Garcia_G/status/2053147297140371675&partner=&hide_thread=false Esta madrugada llegará al puerto de Granadilla el buque MV Hondius.



Es un orgullo estar como ministra de Sanidad junto al director general de la OMS al frente de un dispositivo internacional inédito.



El operativo previsto prioriza la máxima seguridad



El buque permanecerá… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 9, 2026

El descenso se realizará en lanchas, de forma escalonada, en grupos de cinco personas y por nacionalidades. Como medida preventiva, todos deberán usar mascarilla FFP2, al igual que el personal operativo y los equipos sanitarios, que contarán con equipo de protección individual.

Los pasajeros no podrán bajar con su equipaje: solo están autorizados a llevar documentos y elementos básicos guardados en bolsas. Una vez en tierra, serán trasladados en vehículos aislados hasta el aeropuerto, donde cada grupo viajará en aviones sanitarios al país que le corresponda.

Cuál será el destino del pasajero argentino

El único pasajero argentino que permanece a bordo será trasladado a Países Bajos para cumplir aislamiento preventivo. Viajará junto a pasajeros neerlandeses e islandeses y deberán completar una cuarentena bajo supervisión médica en ese país.

A través de su cuenta de X, el canciller argentino Pablo Quirno aseguró que el ciudadano se encuentra en buen estado de salud y agradeció "al Gobierno de los Países Bajos por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2053169326069621088&partner=&hide_thread=false BROTE DE HANTAVIRUS EN CRUCERO MV HONDIUS



Excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados.



Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena.



Quiero hacer también un agradecimiento especial al… https://t.co/xF8rAsfUsz — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 9, 2026

Su traslado fue acordado con las autoridades de Países Bajos y será efectuado en un vuelo sanitario dispuesto por el Gobierno neerlandés.

Mientras se prepara el operativo de desembarco, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, buscó dar tranquilidad a la población: descartó que la situación sea comparable a la pandemia de COVID-19 y reafirmó que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.

Sin embargo, las medidas de cuarentena y la vigilancia epidemiológica se mantienen estrictas. En paralelo, las autoridades sanitarias de Argentina y Chile colaboran en la investigación para determinar el origen del brote. Todo indica que el contagio inicial no se produjo en Ushuaia, desde donde zarpó el barco, sino durante excursiones en zonas remotas del Atlántico Sur.