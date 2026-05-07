El Ministerio de Salud reunió a las autoridades de todas las provincias para monitorear casos de Hantavirus

En el encuentro se analizó la situación a partir de lo sucedido con el crucero en el sur del país.

El ministerio de salud citó a las autoridades de las provincias para monitorear casos de hantavirus.

Actualizar la información sobre el brote de hantavirus en el buque MV Hondius y coordinar acciones de vigilancia en el territorio nacional fueron los ejes centrales del encuentro convocado para este jueves por las autoridades del Ministerio de Salud, que tuvo la participación de representantes de todas las provincias.

Durante la reunión, se repasaron los antecedentes, se compartieron los datos obtenidos sobre el recorrido del posible caso índice desde su ingreso al país en noviembre del año pasado, la información sobre la cepa detectada y la evolución de los cinco casos confirmados y los sospechosos .

Las autoridades nacionales confirmaron que con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio . De todos modos, se destacó que la secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile.

Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Crucero. Hantavirus Autoridades africanas prohiben el desemabarco del crucero por temor a que se propage el hantavirus.

En cuanto a la reconstrucción del recorrido de los primeros viajeros que presentaron síntomas, la cartera sanitaria nacional compartió la información recabada hasta el momento. Por su parte, las jurisdicciones pusieron en común el trabajo realizado para identificar el itinerario de los viajeros en sus territorios y se solicitaron el acompañamiento de Nación para facilitar la obtención de datos adicionales.

Finalmente se reiteró a las jurisdicciones la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante y se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con esta enfermedad.

En lo que va del año, en el país se han notificado 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada el total notificado asciende a 101 confirmados.

Qué es la peligrosa cepa Andes, el hantavirus de Argentina que hoy amenaza a toda Europa

El virus Andes (ANDV) es una variante del hantavirus identificada en la Patagonia argentina y chilena durante la década del 90. A diferencia de otros hantavirus, que suelen transmitirse únicamente por contacto con secreciones de roedores infectados, esta cepa tiene una característica excepcional: puede pasar de una persona a otra.

hantavirus La mujer había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común, lo que dificultó la detección de la enfermedad.

El contagio habitual del hantavirus ocurre por inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o materia fecal de ratones infectados, especialmente del ratón colilargo, considerado el principal reservorio natural del virus Andes en el sur de Sudamérica.

Sin embargo, desde 1996 existen evidencias científicas de transmisión interhumana vinculadas específicamente al virus Andes. Los primeros casos documentados aparecieron en brotes ocurridos en el sur argentino, particularmente en zonas de Río Negro y Chubut.

Especialistas explican que este tipo de contagio requiere contacto estrecho y prolongado, generalmente mediante intercambio de fluidos o convivencia en espacios reducidos. Por eso, el escenario de un crucero generó especial preocupación entre epidemiólogos y autoridades sanitarias.

La OMS aclaró que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque mantiene vigilancia permanente sobre los pasajeros y contactos estrechos.