Frío polar en Neuquén: se esperan temperaturas bajo cero

Un ingreso de aire frío desde el oeste producirá un marcado descenso de la temperatura en Neuquén y la zona de influencia. El pronóstico para este viernes indica que será una jornada fría, prácticamente helada en la región, casi como un anticipo del invierno.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ), se prevé para este viernes un continuo descenso de la temperatura. Durante el día rondará los 13 grados de máxima bajo un cielo cubierto, viento fuerte de hasta 45 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Mientras que, por la noche, el termómetro registrará 2 grados bajo cero, viento leve y ráfagas de hasta 54 kilómetros por hora.

Por su parte, el Servicio Metereológico Nacional ( SMN ) anticipa también que el viento y el frío serán los protagonistas del pronóstico para este viernes. Por la madrugada, la temperatura arrancará en 5 grados, el cielo parcialmente nublado, viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. En horas de la mañana la temperatura descenderá a los 2 de grados, el cielo estará mayormente nublado con viento de moderado a fuerte y ráfagas que se elevarán casi hasta los 70 kilómetros por hora. Por la tarde, ascenderá la temperatura a los 12 grados bajo un cielo nublado y el viento de hasta 50 kilómetros por hora y ráfagas que rozarán los 70 kilómetros por hora. Hacia la noche se mantendrán estas condiciones en general, excepto porque la temperatura bajará a los 6 grados en Neuquén.

La AIC anticipa que en los próximos días se esperan períodos de vientos moderados con ráfagas fuertes, especialmente el viernes en la región. En la cordillera se prevén nevadas este viernes. Hacia el domingo y durante la semana entrante habrá tiempo bueno con un paulatino ascenso de la temperatura.

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El tiempo para el fin de semana

Según el SMN, el tiempo para el sábado indica que arrancará con una temperatura de 6 grados, viento de leve a moderado con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la mañana la temperatura descenderá a los cero grados con cielo algo nublado y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde la temperatura ascenderá a los 12 grados de máxima con viento en disminución. Hacia la noche descendera la temperatura a los 9 grados y el viento estará prácticamente ausente.

Frio -helada - Monumento San Martin Congelado (3).JPG Claudio Espinoza

Para la AIC, las temperaturas bajo cero se extenderán hasta el inicio del fin de semana. Durante el día alcanzará una máxima de 13 grados von viento leve y por la noche descenderá a los 2 grados bajo cero durante el sábado. En tanto que, el viento irá en descenso.