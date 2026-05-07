Atropelló intencionalmente a un venado en una ruta y podría ir preso por maltrato animal

El conductor fue identificado a partir de un video difundido en redes sociales y denunciado legalmente por el Ministerio de Ambiente y Energía.

El conductor que atropelló al venado fue identificado por un video difundido en redes sociales.

Un conductor atropelló de forma intencional a un venado de cola blanca en una ruta de la provincia de Loja, en Ecuador , y podría recibir una pena de entre uno y tres años de prisión por un presunto delito de maltrato animal .

El ataque ocurrió el 2 de mayo en el sector El Empalme, cantón Macará, y fue grabado desde otro auto. En el video se observa cómo el venado intentaba cruzar la vía mientras el acusado aceleraba hacia el animal y lo embestía .

Además de la causa penal, el conductor enfrenta un proceso administrativo sancionatorio contemplado en el Código Orgánico del Ambiente (COA), que prevé multas de entre 10 y 200 salarios básicos unificados, según la gravedad del daño causado.

Cómo identificaron al conductor que atropelló al venado

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó que la denuncia avanzó a partir de una presentación ciudadana acompañada por el video difundido en redes sociales. Según explicó el organismo ecuatoriano, las imágenes permitieron individualizar al conductor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UVtelevision/status/2051330879360807197&partner=&hide_thread=false #Atención || Observe el accionar del conductor de un vehículo tipo Jeep que persiguió a un pequeño venado para atropellarlo e intentar llevárselo. El hecho ocurrió en la vía #Macará - #Loja.



Redes pic.twitter.com/Y5MCANJifz — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) May 4, 2026

“Tras una denuncia ciudadana de un hecho de agresión intencional contra un venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), ocurrido el 2 de mayo de 2026 en el sector El Empalme, cantón Macará, provincia de Loja, el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Dirección Zonal 7 Loja, informa que inició acciones legales contra el presunto responsable”, señaló el comunicado oficial.

El MAE indicó además que el procedimiento administrativo fue abierto conforme al Código Orgánico del Ambiente.

“A través de esta evidencia se logró identificar al ciudadano y al vehículo involucrado, que permitió levantar el proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA)”, agregó el organismo.

Qué sanciones podría recibir el conductor denunciado

Según se precisó, las sanciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad del daño. De acuerdo con los montos mencionados por las autoridades ecuatorianas, la multa máxima podría llegar a 96.400 dólares.

El MAE confirmó también que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tienen una “sanción privativa de libertad de uno a tres años”.

https://x.com/EcuadorMAE/status/2052065048474890605/photo/1

“El Ministerio de Ambiente y Energía ratifica su compromiso con la protección de la vida silvestre y la aplicación estricta de la normativa ambiental vigente, garantizando que este caso no quede en la impunidad”, expresó el organismo.

Qué dijeron los vecinos tras el ataque al venado

Luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales, residentes de la zona se refirieron públicamente al caso. “Es un acto de crueldad que no puede quedar impune. Los animales forman parte de nuestro entorno y merecen respeto”, manifestó Luis Ortega a Extra.

Por su parte, María Torres sostuvo que “la difusión del video permitió evidenciar la gravedad de lo ocurrido y ahora corresponde a las autoridades actuar con firmeza”.

En tanto, Carlos Jiménez afirmó: “No basta con sancionar, también es necesario generar conciencia. Este caso debe servir para que la gente entienda que hay consecuencias”.

Venado portada 1 La multa para el conductor que atropelló al venado podría llegar a 96.400 dólares.

El venado de cola blanca involucrado en el caso pertenece a una especie protegida en Ecuador bajo el nombre científico Odocoileus peruvianus.

Las autoridades ecuatorianas recordaron que el daño, persecución o muerte de especies protegidas puede derivar en sanciones administrativas y penales.