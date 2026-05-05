Dudas sobre el crucero con hantavirus: la OMS afirmó que iría a Islas Canarias, pero España no lo confirmó

Luego de partir desde Ushuaia, no pudo desembarcar en Cabo Verde a raíz de los casos confirmados a bordo. Hasta ahora hay tres muertos confirmados.

El crucero MV Hondius había partido desde Ushuaia y quedó anclado frente a las costas de Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que el crucero que registra un brote de hantavirus con tres personas muertas sería trasladado a las Islas Canarias , en España , tras quedar varado en el Atlántico luego de que Cabo Verde le negara el desembarco. Sin embargo, las autoridades españolas no confirmaron esa operación, aunque tampoco la descartaron.

El MV Hondius había partido desde Ushuaia y quedó anclado frente a las costas del archipiélago ubicado en el noroeste africano después de que se detectaran los primeros cuadros compatibles con la enfermedad. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades , entre ellas un ciudadano argentino, según informó la empresa Oceanwide Expeditions.

El brote dejó además otros cuatro casos sospechosos en estudio . Uno de los pacientes permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica, mientras que el resto de los pasajeros continúa bajo seguimiento médico dentro del barco con síntomas leves.

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Since 1 April when the boat set sail, of the 147 passengers and crew, 7 people have become ill, among whom 3 have died, 1 is critically ill and 3 are reporting mild symptoms.



Based on the current information, including how… pic.twitter.com/KDKwmrNeBt — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2026

La directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, confirmó el operativo: "Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo".

Cómo era el plan de traslado del crucero con brote de hantavirus

El plan contemplaba que el crucero que permanece en el Atlántico retome su ruta hacia las Islas Canarias una vez que se complete la evacuación médica de los pasajeros con síntomas. De acuerdo con la OMS, dos personas enfermas serán derivadas para su atención: una presenta síntomas leves y otra un cuadro más grave.

"El plan que se está preparando en estos momentos ya está en marcha. El plan actual es que el barco continúe su ruta hacia las Islas Canarias", indicó Van Kerkhove. También aclaró que un tercer caso mencionado inicialmente se encuentra "bien y saludable".

Desde el gobierno español confirmaron que la decisión responde a criterios sanitarios y humanitarios. "Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud", dijo el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Una vez que la embarcación llegue a las Islas Canarias, se prevé una investigación epidemiológica completa, la desinfección total del crucero y la evaluación de todos los pasajeros y tripulantes.

La respuesta de España

Poco después de la información brindada por la OMS, España respondió a esa versión. Lo hizo a través de su Ministerio de Sanidad, organismo que aclaró que "está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del buque" aunque no mencionó la chance del traslado a Canarias.

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", aclaró el organismo sanitario español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanidadgob/status/2051626248430895196&partner=&hide_thread=false Esta intervención está destinada a conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay. Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

En otra publicación de X, agregó: "Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos".

"Esta intervención está destinada a conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay. Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco", completó, sobre los pasos a seguir.

Quiénes son las víctimas del brote de hantavirus en el crucero

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica aseguraron que una de las víctimas fue un pasajero de 70 años que presentó síntomas durante la travesía entre Ushuaia y la isla de Santa Elena, con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

El hombre murió en ese territorio británico del Atlántico Sur, donde sus restos permanecen a la espera de repatriación.

La segunda víctima fue su esposa, de 69 años, quien sufrió un desmayo en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo mientras intentaba abordar un vuelo hacia los Países Bajos. Falleció tras ser trasladada a un centro médico.

El tercer muerto, en tanto, es un ciudadano británico que enfermó durante el trayecto entre Santa Elena y la isla Ascensión. Sus restos continúan a bordo de la embarcación.

Investigan si hubo contagio de hantavirus entre pasajeros del crucero

La OMS analiza el origen del brote y evalúa la posibilidad de contagios previos al embarque. Según explicó Van Kerkhove, el período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas.

"Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", indicó. Y agregó: "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho".

Crucero. Hantavirus Autoridades africanas prohibieron el desemabarco del crucero por temor a que se propague el hantavirus.

El organismo internacional también señaló que el reservorio del virus son los roedores y que la transmisión entre personas es poco frecuente, aunque posible en situaciones de contacto estrecho.

Mientras avanza el operativo sanitario, se mantiene el monitoreo de todos los pasajeros y tripulantes, sin que se hayan reportado nuevos casos sintomáticos.